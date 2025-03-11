https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА
Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, заявили РИА Новости в "Мираторге". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:19:00+03:00
2025-03-11T08:19:00+03:00
2025-03-11T08:19:00+03:00
мираторг
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, заявили РИА Новости в "Мираторге". "На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. В течение нескольких часов дистрибьюторский центр восстановит работу", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004225812.html
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мираторг, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мираторг, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА
"Мираторг" в Домодедово за несколько часов восстановит работу после падения БПЛА