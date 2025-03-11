Рейтинг@Mail.ru
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА
Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, заявили РИА Новости в "Мираторге". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:19:00+03:00
2025-03-11T08:19:00+03:00
мираторг
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703098_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_81163250b19d52e05463d562eb3d6c4b.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, заявили РИА Новости в "Мираторге". "На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. В течение нескольких часов дистрибьюторский центр восстановит работу", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004225812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02302c8e09e0c4ddf7e789e704d58640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мираторг, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мираторг, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА

"Мираторг" в Домодедово за несколько часов восстановит работу после падения БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, заявили РИА Новости в "Мираторге".
"На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. В течение нескольких часов дистрибьюторский центр восстановит работу", - сообщили в компании.
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Домодедово восстановили движение поездов
08:07
 
МираторгДомодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала