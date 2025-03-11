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СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000 - РИА Новости, 11.03.2025
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11:35 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html
СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000
СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000 - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000
Поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 11.03.2025
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2025-03-11T11:35:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
mirage 2000
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя, пишет издание 19FortyFive."Несмотря на свои сильные стороны, в ходе украинского конфликта Mirage 2000 сталкивается с определенными проблемам и ограничениями", — говорится в материале.Как указал автор статьи, одна из основных проблем заключается в том, ВСУ получили их в очень малом количестве.Кроме того, французские истребители отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов: интеграция их в воздушные подразделения потребует усилий. В публикации также подчеркивается, что возможное сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 повлияет на эффективность самолета, а их стабильные поставки не гарантированы.ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004220960.html
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в мире, украина, франция, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, mirage 2000
В мире, Украина, Франция, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Mirage 2000
СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000

19FortyFive: истребители Mirage 2000 сталкиваются с проблемами на Украине

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Поставленные Украине французские самолеты Mirage 2000 вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя, пишет издание 19FortyFive.
«
"Несмотря на свои сильные стороны, в ходе украинского конфликта Mirage 2000 сталкивается с определенными проблемам и ограничениями", — говорится в материале.
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Как указал автор статьи, одна из основных проблем заключается в том, ВСУ получили их в очень малом количестве.
Кроме того, французские истребители отличаются от имеющихся у украинцев советских образцов: интеграция их в воздушные подразделения потребует усилий. В публикации также подчеркивается, что возможное сложности с доступностью комплектующих для Mirage 2000 повлияет на эффективность самолета, а их стабильные поставки не гарантированы.
ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Францией самолетов этого типа. В России отмечали, что появление на Украине Mirage 2000 не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.
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В миреУкраинаФранцияРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныMirage 2000
 
 
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