https://ria.ru/20250311/minzdrav-2004265986.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

После атаки БПЛА в Подмосковье в стационарах находятся 6 человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:07:00+03:00

2025-03-11T11:07:00+03:00

2025-03-11T11:16:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

алексей кузнецов

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. После атаки БПЛА в Подмосковье в стационарах находятся 6 человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении находятся 6 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что остальные пострадавшие, в том числе ребенок - в состоянии средней и легкой степени тяжести. 12 человек, в том числе 2 детей, получают медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004262064.html

московская область (подмосковье)

россия

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атака беспилотников на москву и подмосковье, алексей кузнецов, московская область (подмосковье), россия, происшествия