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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
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11:07 11.03.2025 (обновлено: 11:16 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/minzdrav-2004265986.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 11.03.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье
После атаки БПЛА в Подмосковье в стационарах находятся 6 человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:07:00+03:00
2025-03-11T11:16:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
алексей кузнецов
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. После атаки БПЛА в Подмосковье в стационарах находятся 6 человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении находятся 6 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что остальные пострадавшие, в том числе ребенок - в состоянии средней и легкой степени тяжести. 12 человек, в том числе 2 детей, получают медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004262064.html
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атака беспилотников на москву и подмосковье, алексей кузнецов, московская область (подмосковье), россия, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Алексей Кузнецов, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Минздрав: шесть человек находятся в стационарах после атаки БПЛА на Подмосковье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. После атаки БПЛА в Подмосковье в стационарах находятся 6 человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении находятся 6 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что остальные пострадавшие, в том числе ребенок - в состоянии средней и легкой степени тяжести. 12 человек, в том числе 2 детей, получают медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение.
Фрагменты утепления стены жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
10:45
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеАлексей КузнецовМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
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