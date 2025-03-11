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В Минтрансе обсудили работу авиации после атаки беспилотников
В Минтрансе обсудили работу авиации после атаки беспилотников - РИА Новости, 11.03.2025
В Минтрансе обсудили работу авиации после атаки беспилотников
Минтранс РФ призвал авиакомпании усилить работу колл-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях рейсов на фоне ситуации с БПЛА. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:43:00+03:00
2025-03-11T16:43:00+03:00
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россия
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минтранс РФ призвал авиакомпании усилить работу колл-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях рейсов на фоне ситуации с БПЛА. Утром 11 марта в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы. Из-за отражения атак украинских БПЛА 83 самолета приземлились на запасных аэродромах - экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку. В Минтрансе обсудили работу авиации после атаки беспилотников, в совещании под председательством замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина приняли участие представители Росавиации, авиакомпаний и аэропортов. "Потешкин призвал авиакомпании усилить работу колл-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании. А также содействовать в возврате и переоформлении билетов, если пассажир задержался по объективным причинам", - говорится в сообщении Минтранса.
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россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Россия, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Минтрансе обсудили работу авиации после атаки беспилотников
Минтранс призвал авиакомпании усилить работу колл-центров после атаки БПЛА