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Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов - РИА Новости, 11.03.2025
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13:21 11.03.2025 (обновлено: 14:24 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/mintrans-2004302515.html
Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов
Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов - РИА Новости, 11.03.2025
Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов
Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, сообщили в министерстве. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:21:00+03:00
2025-03-11T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, сообщили в министерстве."Средства индивидуальной мобильности плотно входят в повседневную жизнь горожан, в разы ускоряя пешеходное перемещение. Повсеместное распространение СИМ диктует необходимость обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду, обеспечения безопасности пользователей СИМ и пешеходов. &lt;...&gt; В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность", — уточнили в ведомстве.В министерстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, введут однозначный запрет движения на средствах индивидуальной мобильности более одного человека вне зависимости от конструкции.Изменения определят и дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности до десяти километров в час при сближении с пешеходами."Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала", — добавили в Минтрансе.Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023-го. Ими, в частности, ввели ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
https://ria.ru/20250105/shtraf-1991941627.html
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общество, россия
Общество, Россия
Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, касающийся пользователей самокатов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокатах в центре Москвы
Люди катаются на электросамокатах в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди катаются на электросамокатах в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, сообщили в министерстве.
«
"Средства индивидуальной мобильности плотно входят в повседневную жизнь горожан, в разы ускоряя пешеходное перемещение. Повсеместное распространение СИМ диктует необходимость обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду, обеспечения безопасности пользователей СИМ и пешеходов. <...> В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность", — уточнили в ведомстве.
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В министерстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, введут однозначный запрет движения на средствах индивидуальной мобильности более одного человека вне зависимости от конструкции.
Изменения определят и дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности до десяти километров в час при сближении с пешеходами.
«
"Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала", — добавили в Минтрансе.
Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023-го. Ими, в частности, ввели ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
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