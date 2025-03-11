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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:42:00+03:00
2025-03-11T14:42:00+03:00
2025-03-11T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР."Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004325183.html
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россия, константиновка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 295 военных, три танка и девять бронемашин в зоне действий "Юга"