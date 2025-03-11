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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.03.2025
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14:42 11.03.2025 (обновлено: 14:47 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/minoborony-2004325959.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:42:00+03:00
2025-03-11T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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константиновка
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР."Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004325183.html
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россия, константиновка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли до 295 военных, три танка и девять бронемашин в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР.
"Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад"
Вчера, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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