https://ria.ru/20250311/minoborony-2004325959.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:42:00+03:00

2025-03-11T14:42:00+03:00

2025-03-11T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 295 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, две станции РЭБ в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР."Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004325183.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

сша

украина

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