https://ria.ru/20250311/minoborony-2004323724.html

ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР - РИА Новости, 11.03.2025

ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР

Подразделения "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:37:00+03:00

2025-03-11T14:37:00+03:00

2025-03-11T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, горький, донбасс, безопасность