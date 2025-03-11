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ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 11.03.2025 (обновлено: 18:41 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/minoborony-2004323724.html
ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР - РИА Новости, 11.03.2025
ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР
Подразделения "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:37:00+03:00
2025-03-11T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
горький
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, горький, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горький, Донбасс, Безопасность
ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Горького в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили поселок Горького Донецкой Народной Республики.
Подразделения Южной группировки войск освободили поселок Горького Донецкой Народной Республики.
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили поселок Горького Донецкой Народной Республики.
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