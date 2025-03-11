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Минюст не поддержал идею о праве детей без согласия родителей менять имя - РИА Новости, 11.03.2025
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04:27 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/minjust-2004213795.html
Минюст не поддержал идею о праве детей без согласия родителей менять имя
Минюст не поддержал идею о праве детей без согласия родителей менять имя - РИА Новости, 11.03.2025
Минюст не поддержал идею о праве детей без согласия родителей менять имя
Министерство юстиции РФ не поддержало предложение вице-спикера Госдумы о возможности несовершеннолетних менять имя без согласия родителей, если из-за необычного РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:27:00+03:00
2025-03-11T04:27:00+03:00
общество
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владислав даванков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ не поддержало предложение вице-спикера Госдумы о возможности несовершеннолетних менять имя без согласия родителей, если из-за необычного имени их травят в школах, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение с предложением позволить несовершеннолетним менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей. По его словам, дети сталкиваются с травлей в школе из-за необычного или редкого имени. В последние годы увеличивается число случаев, когда детей называют необычными именами, которые формально не запрещены законодательством РФ, однако являются причиной травли, отметил Даванков. Согласно законодательству РФ, смена имени до совершеннолетия происходит при согласии обоих родителей, а при его отсутствии – через суд, данная норма урегулирована в достаточной степени, сказано в официальном ответе министерства. "Согласно пункту 3 статьи 58 ФЗ №143 перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, а при отсутствии такого согласия – на основании решения суда. На основании изложенного, как представляется, отношения, связанные с изменением имени ребенка, не достигшего возраста 18 лет, урегулированы федеральным законодательством в достаточной степени", - отмечается в документе. Уточняется, что ребенок до 14 лет в случае травли из-за его необычного имени может обратиться к родителям, которые обязаны защищать его права и интересы. При этом законодательством также предусмотрен механизм защиты ребенка в случае, если родители не предпринимают действий по его защите. "В данном случае представитель образовательной организации обязан сообщить о факте травли ребенка в органы опеки и попечительства, которые наделены соответствующими полномочиями по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей", - пояснило министерство.
https://ria.ru/20250210/imena-1998510001.html
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общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
Минюст не поддержал идею о праве детей без согласия родителей менять имя

Минюст не поддержал идею о праве детей самим менять имя из-за травли

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ не поддержало предложение вице-спикера Госдумы о возможности несовершеннолетних менять имя без согласия родителей, если из-за необычного имени их травят в школах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение с предложением позволить несовершеннолетним менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей. По его словам, дети сталкиваются с травлей в школе из-за необычного или редкого имени. В последние годы увеличивается число случаев, когда детей называют необычными именами, которые формально не запрещены законодательством РФ, однако являются причиной травли, отметил Даванков.
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Согласно законодательству РФ, смена имени до совершеннолетия происходит при согласии обоих родителей, а при его отсутствии – через суд, данная норма урегулирована в достаточной степени, сказано в официальном ответе министерства.
"Согласно пункту 3 статьи 58 ФЗ №143 перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, а при отсутствии такого согласия – на основании решения суда. На основании изложенного, как представляется, отношения, связанные с изменением имени ребенка, не достигшего возраста 18 лет, урегулированы федеральным законодательством в достаточной степени", - отмечается в документе.
Уточняется, что ребенок до 14 лет в случае травли из-за его необычного имени может обратиться к родителям, которые обязаны защищать его права и интересы. При этом законодательством также предусмотрен механизм защиты ребенка в случае, если родители не предпринимают действий по его защите.
"В данном случае представитель образовательной организации обязан сообщить о факте травли ребенка в органы опеки и попечительства, которые наделены соответствующими полномочиями по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей", - пояснило министерство.
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