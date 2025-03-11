https://ria.ru/20250311/mid-2004407250.html

В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион

В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025

В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион

Все причастные и ответственные за массивную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта понесут наказание, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:17:00+03:00

2025-03-11T20:17:00+03:00

2025-03-11T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/49/1058794934_0:0:5380:3027_1920x0_80_0_0_304f6f8a4eb7ad48a16fc72640f874da.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все причастные и ответственные за массивную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта понесут наказание, заявили в МИД России. "Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.В МИД РФ подчеркнули, что Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В ведомстве также добавили, что обстрелы населённых пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме" неонацистского режима Владимира Зеленского, стремящегося "в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам" убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей."Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта", - отметили в МИД РФ.Атака была также своеобразным сигналом приехавшему в Москву с рабочим визитом новому Генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, такими действиями "терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика" пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

https://ria.ru/20250311/mid-2004407089.html

https://ria.ru/20250311/nebenzja-2004407677.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004324918.html

россия

украина

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, москва, московская область (подмосковье), атака украинских беспилотников на москву