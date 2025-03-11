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В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 11.03.2025 (обновлено: 21:14 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/mid-2004407250.html
В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион
В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион - РИА Новости, 11.03.2025
В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион
Все причастные и ответственные за массивную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта понесут наказание, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:17:00+03:00
2025-03-11T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все причастные и ответственные за массивную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта понесут наказание, заявили в МИД России. "Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.В МИД РФ подчеркнули, что Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В ведомстве также добавили, что обстрелы населённых пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме" неонацистского режима Владимира Зеленского, стремящегося "в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам" убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей."Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта", - отметили в МИД РФ.Атака была также своеобразным сигналом приехавшему в Москву с рабочим визитом новому Генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, такими действиями "терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика" пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
https://ria.ru/20250311/mid-2004407089.html
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россия
украина
москва
московская область (подмосковье)
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, москва, московская область (подмосковье), атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Москва, Московская область (Подмосковье), Атака украинских беспилотников на Москву
В МИД пообещали наказать виновных в атаке дронов на Московский регион

МИД: виновные в атаке дронов на Московский регион понесут неотвратимое наказание

© AP Photo / Dmitry LovetskyЗдание МИД РФ на Смоленской площади в Москве
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все причастные и ответственные за массивную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта понесут наказание, заявили в МИД России.
"Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию
Вчера, 20:17
В МИД РФ подчеркнули, что Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В ведомстве также добавили, что обстрелы населённых пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме" неонацистского режима Владимира Зеленского, стремящегося "в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам" убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей.
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Небензя объяснил массированную атаку БПЛА на Россию
Вчера, 20:22
"Нет никаких сомнений в том, что этот налёт дронов был заранее спланирован и приурочен к намеченным на сегодня в Саудовской Аравии американо-украинским контактам по тематике урегулирования конфликта", - отметили в МИД РФ.
Атака была также своеобразным сигналом приехавшему в Москву с рабочим визитом новому Генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, такими действиями "терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика" пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы", заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
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Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Московский регион
Вчера, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Атака украинских беспилотников на Москву
 
 
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