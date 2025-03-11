https://ria.ru/20250311/mid-2004407089.html

В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию

В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию - РИА Новости, 11.03.2025

В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию

Вина за массированную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта лежит на тех, кто продолжает накачивать Киев оружием, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:17:00+03:00

2025-03-11T20:17:00+03:00

2025-03-11T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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атака беспилотников на москву и подмосковье

андрей воробьев

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вина за массированную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта лежит на тех, кто продолжает накачивать Киев оружием, заявили в МИД России. "Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя её кровавым деяниям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что "нынешний человеконенавистнический киевский режим" полностью расписался в своей неонацистской и террористической сущности, бессилии и недоговороспособности и давно заслуживает чёткого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами.В ведомстве добавили, что потерявший всякую связь с реальностью киевский режим продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами."Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников", - отметили в МИД РФ."Его дальнейшая поддержка равносильна пособничеству и соучастию в преступлениях, которые творят боевики хунты (Владимира - ред.) Зеленского", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, киев, атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей воробьев, дмитрий песков, московская область (подмосковье)