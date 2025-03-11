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В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию - РИА Новости, 11.03.2025
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20:17 11.03.2025 (обновлено: 20:30 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/mid-2004407089.html
В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию
В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию - РИА Новости, 11.03.2025
В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию
Вина за массированную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта лежит на тех, кто продолжает накачивать Киев оружием, заявили в МИД России. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:17:00+03:00
2025-03-11T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
атака беспилотников на москву и подмосковье
андрей воробьев
дмитрий песков
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вина за массированную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта лежит на тех, кто продолжает накачивать Киев оружием, заявили в МИД России. "Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя её кровавым деяниям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что "нынешний человеконенавистнический киевский режим" полностью расписался в своей неонацистской и террористической сущности, бессилии и недоговороспособности и давно заслуживает чёткого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами.В ведомстве добавили, что потерявший всякую связь с реальностью киевский режим продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами."Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников", - отметили в МИД РФ."Его дальнейшая поддержка равносильна пособничеству и соучастию в преступлениях, которые творят боевики хунты (Владимира - ред.) Зеленского", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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в мире, россия, киев, атака беспилотников на москву и подмосковье, андрей воробьев, дмитрий песков, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков, Московская область (Подмосковье)
В МИД назвали виновных в атаке беспилотников на Россию

МИД: вина за атаку БПЛА лежит на тех, кто продолжает накачивать Киев оружием

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вина за массированную атаку беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта лежит на тех, кто продолжает накачивать Киев оружием, заявили в МИД России.
«
"Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя её кровавым деяниям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
В МИД РФ подчеркнули, что "нынешний человеконенавистнический киевский режим" полностью расписался в своей неонацистской и террористической сущности, бессилии и недоговороспособности и давно заслуживает чёткого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами.
В ведомстве добавили, что потерявший всякую связь с реальностью киевский режим продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.
«
"Он по-прежнему одержим навязчивой идеей нанести поражение России, активно используя при этом циничные методы террора и стремясь втянуть в свои агрессивные действия своих союзников", - отметили в МИД РФ.
"Его дальнейшая поддержка равносильна пособничеству и соучастию в преступлениях, которые творят боевики хунты (Владимира - ред.) Зеленского", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеАндрей ВоробьевДмитрий ПесковМосковская область (Подмосковье)
 
 
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