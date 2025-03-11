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МИД: атака БПЛА показала, что российские войска берут свое на поле боя
МИД: атака БПЛА показала, что российские войска берут свое на поле боя - РИА Новости, 11.03.2025
МИД: атака БПЛА показала, что российские войска берут свое на поле боя
Атака БПЛА Украины во вторник показывает, что ВС РФ берут свое на поле боя, в бессильной злобе Киев направляет удары против мирного населения, заявила... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:01:00+03:00
2025-03-11T12:01:00+03:00
2025-03-11T12:02:00+03:00
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мария захарова
высшая школа экономики (вшэ)
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Атака БПЛА Украины во вторник показывает, что ВС РФ берут свое на поле боя, в бессильной злобе Киев направляет удары против мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Конечно, доказывает, что на поле боя наши берут свое, и что вот эта террористическая сущность, бессильная злоба, заставляет адресовать удары по мирному населению. Но это ещё и сигнал, между прочим, международному сообществу, тому самому коллективному Западу, который на самом деле не коллективный, раздробленный - сигнал о том, что тот монстр, которого они кормили, воспитывали, поили, снаряжали и давали бесконтрольно оружие и посыпали все это деньгами, - теперь будут иметь дело с таким сорвавшимся с цепи безумием", - сказала Захарова журналистам на полях мероприятия в Высшей школе экономике.
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россия, украина, киев, мария захарова, высшая школа экономики (вшэ), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Высшая школа экономики (ВШЭ), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
МИД: атака БПЛА показала, что российские войска берут свое на поле боя
Захарова: атака БПЛА показала, что российские войска берут свое на поле боя