Плотность ударов ВСУ по российским объектам не снизилась, заявили в МИД
Мирошник: плотность ударов ВСУ после остановки поставок оружия США не снизилась
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Плотность ударов ВСУ по гражданским объектам России не снизилась, несмотря на приостановку США поставок вооружений и разведданных Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Несмотря на заявленную США приостановку поставок вооружений и разведданных Украине, плотность ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории не снизилась - она составляет около 220-230 прилетов в сутки вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Он отметил, что наибольшее число атак на прошедшей неделе пришлось на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области, а больше всего мирных жителей пострадало в Херсонской области и ДНР.
"ВСУ для нанесения ударов по гражданским объектам использовали артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО, ударные беспилотники и FPV-дроны", - уточнил посол.
Мирошник добавил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 96 мирных жителей: ранены 86 человек, в том числе два ребенка, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний.
"Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1572 боеприпасов…", - подчеркнул он.
Посол напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений — западного производства.
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