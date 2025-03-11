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Плотность ударов ВСУ по российским объектам не снизилась, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2025
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08:03 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/mid-2004225617.html
Плотность ударов ВСУ по российским объектам не снизилась, заявили в МИД
Плотность ударов ВСУ по российским объектам не снизилась, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2025
Плотность ударов ВСУ по российским объектам не снизилась, заявили в МИД
Плотность ударов ВСУ по гражданским объектам России не снизилась, несмотря на приостановку США поставок вооружений и разведданных Украине, заявил посол по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:03:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Плотность ударов ВСУ по гражданским объектам России не снизилась, несмотря на приостановку США поставок вооружений и разведданных Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Несмотря на заявленную США приостановку поставок вооружений и разведданных Украине, плотность ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории не снизилась - она составляет около 220-230 прилетов в сутки вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он отметил, что наибольшее число атак на прошедшей неделе пришлось на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области, а больше всего мирных жителей пострадало в Херсонской области и ДНР. "ВСУ для нанесения ударов по гражданским объектам использовали артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО, ударные беспилотники и FPV-дроны", - уточнил посол. Мирошник добавил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 96 мирных жителей: ранены 86 человек, в том числе два ребенка, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний. "Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1572 боеприпасов…", - подчеркнул он. Посол напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений — западного производства.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html
https://ria.ru/20241023/obstrely-1979468578.html
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в мире, донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье
В мире, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Плотность ударов ВСУ по российским объектам не снизилась, заявили в МИД

Мирошник: плотность ударов ВСУ после остановки поставок оружия США не снизилась

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Плотность ударов ВСУ по гражданским объектам России не снизилась, несмотря на приостановку США поставок вооружений и разведданных Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Несмотря на заявленную США приостановку поставок вооружений и разведданных Украине, плотность ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории не снизилась - она составляет около 220-230 прилетов в сутки вдоль всей линии боевого соприкосновения", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Он отметил, что наибольшее число атак на прошедшей неделе пришлось на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области, а больше всего мирных жителей пострадало в Херсонской области и ДНР.
"ВСУ для нанесения ударов по гражданским объектам использовали артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО, ударные беспилотники и FPV-дроны", - уточнил посол.
Мирошник добавил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 96 мирных жителей: ранены 86 человек, в том числе два ребенка, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний.
"Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1572 боеприпасов…", - подчеркнул он.
Посол напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений — западного производства.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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