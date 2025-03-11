Меркель призвала подключить дипломатию к урегулированию на Украине
Меркель: дипломатия должна быть подключена к урегулированию на Украине
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дипломатия должна быть подключена к урегулированию украинского конфликта, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе мероприятия, организованного изданием Rheinische Post (RP).
"Одних военных средств будет недостаточно… Политика должна объединить позиции, кажущиеся несовместимыми... Не может быть только лишь красных линий", - сказала политик. Ее слова приводит RP.
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"Нам не хватит (расходов на оборону в размере – ред.) 2% ВВП… Есть моменты, когда я задаюсь вопросом: достаточно ли быстро мы повышали затраты на оборону?", - заявила Меркель.
Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что его фракция совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. Ранее таблоид Bild сообщил о том, планируется создание двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны, куда суммарно может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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