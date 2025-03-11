https://ria.ru/20250311/merkel-2004263512.html

Меркель призвала подключить дипломатию к урегулированию на Украине

Меркель призвала подключить дипломатию к урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Меркель призвала подключить дипломатию к урегулированию на Украине

Дипломатия должна быть подключена к урегулированию украинского конфликта, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе мероприятия, организованного изданием... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:55:00+03:00

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2025-03-11T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дипломатия должна быть подключена к урегулированию украинского конфликта, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе мероприятия, организованного изданием Rheinische Post (RP). "Одних военных средств будет недостаточно… Политика должна объединить позиции, кажущиеся несовместимыми... Не может быть только лишь красных линий", - сказала политик. Ее слова приводит RP. При этом бывший канцлер отметила, что Украина "должна сохранить суверенитет". Она поддержала и обсуждаемое немецкими партиями увеличение военных расходов ФРГ. "Нам не хватит (расходов на оборону в размере – ред.) 2% ВВП… Есть моменты, когда я задаюсь вопросом: достаточно ли быстро мы повышали затраты на оборону?", - заявила Меркель. Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что его фракция совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) внесет в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. Ранее таблоид Bild сообщил о том, планируется создание двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны, куда суммарно может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997653987.html

https://ria.ru/20250206/pushkov-1997730398.html

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в мире, украина, россия, германия, ангела меркель, фридрих мерц, владимир путин, хдс/хсс