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Илон Маск потерял 29 миллиардов долларов за сутки
Илон Маск потерял 29 миллиардов долларов за сутки - РИА Новости, 11.03.2025
Илон Маск потерял 29 миллиардов долларов за сутки
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). По итогам торгов понедельника акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43%, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза - 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию. В понедельник на рынках США наблюдалась распродажа, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, упал на 4%. Кроме того, днем ранее аналитик UBS снизил целевую цену акций Tesla до 225 долларов за бумагу с 259 долларов. В результате состояние Маска снизилось за сутки ровно на 29 миллиардов долларов, до 301 миллиарда. А с начала года миллиардер потерял уже 30,5% своего богатства, или 132 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Блумберг. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года - тогда оно составляло 486 миллиардов долларов. Предприниматель вместе с тем сохраняет лидерство среди самых богатых людей мира. На втором месте в этом списке находится основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (с состоянием в 216 миллиардов долларов), а третье место занимает Марк Цукерберг (211 миллиардов долларов). Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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илон маск, сша, россия, tesla motors, джефф безос, марк цукерберг, ubs, spacex, nasdaq, в мире
Илон Маск, США, Россия, Tesla motors, Джефф Безос, Марк Цукерберг, UBS, SpaceX, Nasdaq, В мире
Илон Маск потерял 29 миллиардов долларов за сутки
Илон Маск потерял за сутки $29 млрд после падения цены акций Tesla на 15%
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index
(BBI).
По итогам торгов понедельника акции производителя электромобилей Tesla снизились в стоимости на 15,43%, до 222,15 доллара. При этом с начала года акции уже подешевели в 1,8 раза - 2024 год бумаги завершили с ценой в 403,84 доллара за акцию.
В понедельник на рынках США наблюдалась распродажа, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, упал на 4%. Кроме того, днем ранее аналитик UBS снизил целевую цену акций Tesla до 225 долларов за бумагу с 259 долларов.
В результате состояние Маска снизилось за сутки ровно на 29 миллиардов долларов, до 301 миллиарда. А с начала года миллиардер потерял уже 30,5% своего богатства, или 132 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Блумберг. Своего пикового значения состояние Маска достигало в декабре прошлого года - тогда оно составляло 486 миллиардов долларов.
Предприниматель вместе с тем сохраняет лидерство среди самых богатых людей мира. На втором месте в этом списке находится основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (с состоянием в 216 миллиардов долларов), а третье место занимает Марк Цукерберг (211 миллиардов долларов).
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.