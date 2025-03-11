https://ria.ru/20250311/mask-2004252809.html
Маск намерен увеличить число сотрудников DOGE вдвое
Маск намерен увеличить число сотрудников DOGE вдвое - РИА Новости, 11.03.2025
Маск намерен увеличить число сотрудников DOGE вдвое
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен вдвое увеличить число сотрудников департамента эффективности государственного управления РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:08:00+03:00
2025-03-11T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен вдвое увеличить число сотрудников департамента эффективности государственного управления (DOGE) США. "На данный момент нас чуть больше 100 человек, и мы надеемся расшириться до 200", - заявил Маск в интервью телеканалу Fox Business. Он отметил, что в основном в его команде работают программисты, а также кадры из таких сфер, как информационная безопасность, финансы и технические науки. По его словам, DOGE старается вести обширную деятельность практически во всех федеральных ведомствах и не фокусироваться на каком-то отдельно взятом госучреждении. Маск также отметил, что планирует и в следующем году заниматься государственными делами. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. При этом портал Axios сообщал со ссылкой на судебные документы, что Маск не является сотрудником DOGE и формально не имеет над ним власти. Отмечалось, что Маск является "особым государственным служащим" и старшим советником президента.
https://ria.ru/20241113/mask-1983422825.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп
Маск намерен увеличить число сотрудников DOGE вдвое
Маск намерен увеличить число сотрудников DOGE вдвое до 200 человек
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен вдвое увеличить число сотрудников департамента эффективности государственного управления (DOGE) США.
"На данный момент нас чуть больше 100 человек, и мы надеемся расшириться до 200", - заявил Маск в интервью телеканалу Fox Business. Он отметил, что в основном в его команде работают программисты, а также кадры из таких сфер, как информационная безопасность, финансы и технические науки.
По его словам, DOGE старается вести обширную деятельность практически во всех федеральных ведомствах и не фокусироваться на каком-то отдельно взятом госучреждении.
Маск также отметил, что планирует и в следующем году заниматься государственными делами.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
При этом портал Axios сообщал со ссылкой на судебные документы, что Маск не является сотрудником DOGE и формально не имеет над ним власти. Отмечалось, что Маск является "особым государственным служащим" и старшим советником президента.