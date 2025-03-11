https://ria.ru/20250311/manjak-2004214154.html

Находящийся в психбольнице кузбасский каннибал Спесивцев не платит за ЖКХ

Находящийся в психбольнице кузбасский каннибал Спесивцев не платит за ЖКХ - РИА Новости, 11.03.2025

Находящийся в психбольнице кузбасский каннибал Спесивцев не платит за ЖКХ

Маньяк и каннибал Александр Спесивцев из кузбасского Новокузнецка, который находится на принудительном лечении, задолжал по коммунальным платежам более 17,5... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:39:00+03:00

2025-03-11T04:39:00+03:00

2025-03-11T04:39:00+03:00

происшествия

новокузнецк

россия

аба

александр спесивцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Маньяк и каннибал Александр Спесивцев из кузбасского Новокузнецка, который находится на принудительном лечении, задолжал по коммунальным платежам более 17,5 тысячи рублей, следует из исполнительных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как выяснило агентство, в отношении Спесивцева возбуждено шесть исполнительных производств из-за образовавшейся задолженности по коммунальным платежам. При этом четыре производства в 2023 и 2024 годах прекратили: приставы не смогли получить сведения о каких-либо активах, банковских счетах или вкладах. Сейчас в отношении каннибала есть два открытых исполнительных производства, а долг по ним составляет более 17,5 тысячи рублей. В мае 2024 года суд в Кузбассе отправил Спесивцева на принудительное лечение. По данным суда, с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке. Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними. Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где удерживал, лишал еды и воды, "наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности". Мальчику удалось сбежать. По информации регионального управления СК РФ, в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено большое число фрагментов человеческих тел. Выяснилось, что к преступлениям причастен Спесивцев, в квартире которого также нашли останки. По делу об убийстве с особой жестокостью четырех человек, трое из которых дети, суд поместил его в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгоградской области, где он находится по сей день. По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. При возобновлении производства по делу следователем вновь были назначены исследования останков и других вещей, изъятых в ходе осмотра места преступления 28 лет назад. Экспертизы показали, что костные останки принадлежат 15 людям. По данным СК, Спесивцев психически болен, "не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими". По данным СМИ, Спесивцев убил и съел 19 женщин и детей. Соучастницей преступлений была его мать, которая заманивала людей в квартиру, а потом помогала сыну избавляться от останков. Ее в 1999 году суд приговорил к 15 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html

https://ria.ru/20241219/kriminal-1989672538.html

https://ria.ru/20250213/dolg-1998998171.html

новокузнецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новокузнецк, россия, аба, александр спесивцев, следственный комитет россии (ск рф)