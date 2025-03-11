https://ria.ru/20250311/makron-2004429868.html

Макрон приветствовал итоги переговоров США и Украины

Макрон приветствовал итоги переговоров США и Украины - РИА Новости, 11.03.2025

Макрон приветствовал итоги переговоров США и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:58:00+03:00

2025-03-11T23:58:00+03:00

2025-03-11T23:58:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. "Я приветствую прогресс, достигнутый в ходе переговоров между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, в частности по идее возможного 30-дневного прекращения огня", - написал он в Х. Он добавил, что "Франция и ее партнеры по-прежнему привержены прочному и продолжительному миру, который подкреплен надежными гарантиями безопасности для Украины". Ранее Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, сша, киев, эммануэль макрон, евросоюз