Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/makron-2004425861.html
Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 11.03.2025
Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:11:00+03:00
2025-03-11T23:11:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
эммануэль макрон
владимир путин
марко рубио
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона, сообщает издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. "На фоне ускорения мирных переговоров Макрон уточнил, что сегодня необходимо перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы на Украине был возможен прочный и продолжительный мир", - пишет издание. Участники встречи согласились, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей" в то время, когда происходит сближение Вашингтона и Москвы, отметили в офисе французского президента. Ранее во вторник МИД Украины сообщил, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. Маркон во вторник провел встречу с рядом глав генштабов ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. Речь шла о возможном размещении военных на Украине после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
https://ria.ru/20250311/ssha-2004265597.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_56:0:2315:1694_1920x0_80_0_0_9f95893a1d04519b27720770da7126ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, эммануэль макрон, владимир путин, марко рубио, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Марко Рубио, Евросоюз, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины

Figaro: Макрон призвал военачальников ЕС разработать план гарантий для Украины

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона, сообщает издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
«
"На фоне ускорения мирных переговоров Макрон уточнил, что сегодня необходимо перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы на Украине был возможен прочный и продолжительный мир", - пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
24 февраля, 21:07
Участники встречи согласились, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей" в то время, когда происходит сближение Вашингтона и Москвы, отметили в офисе французского президента.
Ранее во вторник МИД Украины сообщил, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал.
Маркон во вторник провел встречу с рядом глав генштабов ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. Речь шла о возможном размещении военных на Украине после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США
Вчера, 11:05
 
В миреУкраинаРоссияКиевЭммануэль МакронВладимир ПутинМарко РубиоЕвросоюзНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала