https://ria.ru/20250311/makron-2004425861.html

Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины

Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 11.03.2025

Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:11:00+03:00

2025-03-11T23:11:00+03:00

2025-03-11T23:11:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона, сообщает издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. "На фоне ускорения мирных переговоров Макрон уточнил, что сегодня необходимо перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы на Украине был возможен прочный и продолжительный мир", - пишет издание. Участники встречи согласились, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей" в то время, когда происходит сближение Вашингтона и Москвы, отметили в офисе французского президента. Ранее во вторник МИД Украины сообщил, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. Маркон во вторник провел встречу с рядом глав генштабов ЕС, а также Турции, Канады и Великобритании. Речь шла о возможном размещении военных на Украине после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004265597.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, эммануэль макрон, владимир путин, марко рубио, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)