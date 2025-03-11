https://ria.ru/20250311/makron-2004202494.html

Макрон соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения решений по Украине

Макрон соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения решений по Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Макрон соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения решений по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник соберет в Париже главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине "после... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T00:28:00+03:00

2025-03-11T00:28:00+03:00

2025-03-11T00:28:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник соберет в Париже главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения западных военных на Украине "после заключения мира для его гарантии". Об этом намерении Макрон заявил на прошлой неделе в ходе обращения к нации по теме безопасности Европы и конфликта на Украине. Макрон заявил, что "мир на Украине будет предполагать размещение там европейских сил". По его словам, "они не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на линию фронта, а будут там, как только мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение". С этим он призвал начальников генштабов "стран, которые желают взять на себя ответственность в этом отношении", приехать на встречу в Париж. "Вездесущий и серьезный, Эммануэль Макрон снова на передовой перед лицом международных потрясений, но оппоненты обвиняют его в чрезмерной драматизации и ее использовании в своих интересах, чтобы вернуться во внутриполитические дебаты", - пишет агентство Франс Пресс. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского военного чиновника, на встрече будут представлены более 30 стран. Среди участников также будут страны Азии и Океании, которые присоединятся к переговорам удаленно, отметил источник агентства. После возобновления контактов России и США Макрон инициировал два экстренных саммита лидеров ЕС в Париже и дважды обращался к французам, которые, по его мнению, "обеспокоены ситуацией" и ждут ответов. Во всех своих дискуссиях французский лидер, последний мандат которого истекает через два года, последовательно внушал французам серьезность якобы "российской угрозы". Это, по его мнению, обосновывает необходимость "затянуть пояса" и начать больше инвестировать в оборону. Макрон также заявил, что "готов начать дискуссию" об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС "по призыву" вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Эта идея подверглась резкой критике во Франции, оппозиция указала на "предательство" французов и невозможность рисковать их жизнью, используя силы сдерживания для защиты соседей. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает Макрон в контексте использования ядерного оружия, то есть - денуклеаризации. Для перехода к "экономике войны", как выражается Макрон, Париж не исключает даже использования сбережений французов. Его министры, а также глава кабмина Франсуа Байру, неоднократно заявляли, что такое "решение еще не принято", но вопрос создания специальных вкладов и использования сбережений французов на финансирование перевооружения страны "изучается". В среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню также проведет в Париже встречу с министрами обороны Польши, Германии, Италии и Великобритании. "Хотя главы европейских государств неоднократно заявляли, что мир на Украине должен быть навязан силой, ввиду недавнего решения США приостановить военную помощь Украине, министры обсудят вопрос координации действий наших стран в поддержку Киева. Они также обсудят необходимое перевооружение Европы и наших стран, которое необходимо для гарантии нашей коллективной безопасности в долгосрочной перспективе", - цитирует агентство Франс Пресс источник из окружения Лекорню. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России и общем ядерном зонтике ЕС. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250310/makron-2003980142.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

https://ria.ru/20250307/udar-2003516920.html

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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