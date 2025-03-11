https://ria.ru/20250311/magazin-2004392335.html

В Вологодской области мужчина пытался поджечь магазин

В Вологодской области мужчина пытался поджечь магазин - РИА Новости, 11.03.2025

В Вологодской области мужчина пытался поджечь магазин

Пьяный мужчина пытался поджечь продуктовый магазин в Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. По... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:43:00+03:00

2025-03-11T18:43:00+03:00

2025-03-11T18:43:00+03:00

происшествия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина пытался поджечь продуктовый магазин в Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. По данным СМИ, он якобы решил совершить поджог из-за того, что ему отказались продавать алкоголь в связи с введенными в регионе ограничениями. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, инцидент произошел в селе Куркино. Сообщение о попытке поджога продуктового магазина поступило в полицию 10 марта около 18.30 мск. "Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали нетрезвого мужчину 1980 года рождения, который подозревается в совершении преступления. В отношении него составлен материал по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту попытки поджога магазина возбуждено уголовное дело. Как сообщает ГТРК "Вологда", согласно свидетельствам очевидцев, местный житель пришел в магазин за алкоголем. Спиртное ему не продали, так как он пришел за покупкой в неурочное время. Сообщается, что якобы после отказа в продаже алкоголя мужчина решил поджечь магазин при помощи самодельного "коктейля Молотова". Он бросил бутылку с зажигательной смесью на стену постройки и попытался скрыться. Ранее сообщалось, что закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В объектах общепита (кафе, буфеты, бары), расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя осуществляется с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 8.00 до 23.00. При этом бары и кафе могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00 при одновременном соблюдении ряда условий, указанных в законе. Нельзя продавать алкоголь в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах, а также торговых объектах, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки алкогольной продукции.

https://ria.ru/20250310/podzhog-2004162238.html

https://ria.ru/20250307/podstantsiya-2003738464.html

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происшествия, вологодская область, россия