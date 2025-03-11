Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:52 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html
Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой
Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой - РИА Новости, 11.03.2025
Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это празднование не... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:52:00+03:00
2025-03-11T12:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
европа
украина
александр лукашенко
оон
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это празднование не является проявлением воинственной политики. "Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась Победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Как отметил президент, война унесла жизнь каждого третьего жителя Белоруссии и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики республики. Он напомнил, что в 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Белоруссия вошла в число стран-учредительниц ООН. Лукашенко заявил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и местами захоронений, недопустимость переписывания истории - суть государственной политики и идеологии современного белорусского государства. Он также рассказал, что в Белоруссии проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН, сказал он.
https://ria.ru/20250311/putin-2004274327.html
https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html
белоруссия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_ea243c2f50833005e92376bce484a1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, европа, украина, александр лукашенко, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Европа, Украина, Александр Лукашенко, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой

Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась очень высокой ценой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это празднование не является проявлением воинственной политики.
"Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась Победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Путин поручил проверить состояние мемориалов, посвященных ВОВ
11:36
Как отметил президент, война унесла жизнь каждого третьего жителя Белоруссии и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики республики. Он напомнил, что в 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Белоруссия вошла в число стран-учредительниц ООН.
Лукашенко заявил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и местами захоронений, недопустимость переписывания истории - суть государственной политики и идеологии современного белорусского государства. Он также рассказал, что в Белоруссии проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны.
Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН, сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
09:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБелоруссияЕвропаУкраинаАлександр ЛукашенкоООН80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала