https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html

Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой

Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой - РИА Новости, 11.03.2025

Лукашенко: победа в Великой Отечественной войне досталась высокой ценой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это празднование не... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:52:00+03:00

2025-03-11T12:52:00+03:00

2025-03-11T12:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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александр лукашенко

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о праздновании 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это празднование не является проявлением воинственной политики. "Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась Победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Как отметил президент, война унесла жизнь каждого третьего жителя Белоруссии и повлекла фатальные разрушения большей части территории и экономики республики. Он напомнил, что в 1945 году благодаря советскому народу был разгромлен фашизм, все народы Европы смогли вздохнуть свободно и начать возвращение к мирной жизни. В знак международного признания вклада белорусского народа в самоотверженную борьбу с нацизмом Белоруссия вошла в число стран-учредительниц ООН. Лукашенко заявил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и местами захоронений, недопустимость переписывания истории - суть государственной политики и идеологии современного белорусского государства. Он также рассказал, что в Белоруссии проводятся масштабные исследования по выявлению преступлений нацистов и их пособников. И те факты, которые открываются, заставляют по-новому осознать истинную глубину и масштабы Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за мирное решение любых конфликтов дипломатическим путем и прилагает значительные усилия для скорейшего урегулирования вооруженного противостояния в соседней Украине и других горячих точках. Свидетельством тому являются белорусские инициативы по построению равной и неделимой архитектуры безопасности, в том числе на евразийском пространстве, проведению всеобъемлющего диалога в духе конференции в Сан-Франциско в 1945 году, результатом которой стала разработка и согласование Устава ООН, сказал он.

https://ria.ru/20250311/putin-2004274327.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004237024.html

белоруссия

европа

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в мире, белоруссия, европа, украина, александр лукашенко, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне