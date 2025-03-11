https://ria.ru/20250311/lukashenko--2004277787.html

Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2025

Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко будет на этой неделе, президент Белоруссии - всегда желанный гость в России, РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:49:00+03:00

2025-03-11T11:49:00+03:00

2025-03-11T11:58:00+03:00

политика

александр лукашенко

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий песков

белоруссия

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко будет на этой неделе, президент Белоруссии - всегда желанный гость в России, переговоры будут субстантивные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Встреча с Лукашенко будет на этой неделе, мы к ней готовимся. Александр Григорьевич - всегда желанный гость в нашей стране. Это будет официальный визит, и состоятся очень-очень субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.Он добавил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.

https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html

белоруссия

россия

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политика, александр лукашенко, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, белоруссия, россия