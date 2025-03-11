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Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2025
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11:49 11.03.2025 (обновлено: 11:58 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lukashenko--2004277787.html
Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2025
Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко будет на этой неделе, президент Белоруссии - всегда желанный гость в России, РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:49:00+03:00
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политика
александр лукашенко
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
дмитрий песков
белоруссия
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко будет на этой неделе, президент Белоруссии - всегда желанный гость в России, переговоры будут субстантивные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Встреча с Лукашенко будет на этой неделе, мы к ней готовимся. Александр Григорьевич - всегда желанный гость в нашей стране. Это будет официальный визит, и состоятся очень-очень субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.Он добавил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.
https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html
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политика, александр лукашенко, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий песков, белоруссия, россия
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия
Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Песков: встреча Путина и Лукашенко будет на этой неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко будет на этой неделе, президент Белоруссии - всегда желанный гость в России, переговоры будут субстантивные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча с Лукашенко будет на этой неделе, мы к ней готовимся. Александр Григорьевич - всегда желанный гость в нашей стране. Это будет официальный визит, и состоятся очень-очень субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
Он добавил, что по итогам переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко
5 марта, 12:28
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)Дмитрий ПесковБелоруссияРоссия
 
 
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