https://ria.ru/20250311/livan-2004303966.html

Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник

Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2025

Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник

Организованная в Ливане крупная ячейка, относящаяся к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), готовила серию терактов для... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:29:00+03:00

2025-03-11T13:29:00+03:00

2025-03-11T13:33:00+03:00

ливан

исламское государство*

терроризм

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg

БЕЙРУТ, 11 мар - РАИ Новости. Организованная в Ливане крупная ячейка, относящаяся к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), готовила серию терактов для разжигания межконфессионального конфликта в стране, рассказал РИА Новости источник в спецслужбах Ливана."Целью разоблаченной ячейки была дестабилизация ситуации в Ливане и создание поддерживающих групп в определенных районах. Они намеревались атаковать учреждения сил безопасности и готовили нападения на самих сотрудников правоохранительных органов, в том числе запланировали нападение на начальника центральной тюрьмы Румия (крупнейшая в Ливане - ред.), который, по их мнению, несправедливо относится к заключённым мусульманам", - сказал собеседник агентства.По словам источника, террористы готовили покушение на одного из известных религиозных деятелей, однако взрывные устройства, установленные на днище машины, не сработали."Они пытаются вызвать межконфессиональные конфликты в некоторых населенны пунктах на севере Ливана", - добавил он.Источник подчеркнул важность этой сложной операции спецслужб."Армии удалось выявить организационно-экономическую структуру ИГ* в Ливане и ликвидировать её. Группа получала финансирование путем грабежей, похищения людей, через денежные переводы из Сирии, а также через обмен криптовалют в Триполи, где был арестован ряд спекулянтов, которые взаимодействовали с террористами", - пояснил собеседник агентства.Кроме того, военная разведка Ливана разоблачила семь групп ИГ* и уничтожила несколько их лидеров, остальные либо сбежали за границу, либо скрываются.Источник агентства не исключил, что оставшиеся члены ячейки могут действовать в одиночку. Однако воссоздание полноценной структуры ИГ* в Ливане после уничтожения этой масштабной террористической сети и ликвидации её руководителей будет чрезвычайно затруднительным.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250307/izrail-2003742360.html

https://ria.ru/20250228/livan-2002208071.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, исламское государство*, терроризм, в мире