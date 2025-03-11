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Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2025
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13:29 11.03.2025 (обновлено: 13:33 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/livan-2004303966.html
Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник
Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2025
Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник
Организованная в Ливане крупная ячейка, относящаяся к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), готовила серию терактов для... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:29:00+03:00
2025-03-11T13:33:00+03:00
ливан
исламское государство*
терроризм
в мире
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БЕЙРУТ, 11 мар - РАИ Новости. Организованная в Ливане крупная ячейка, относящаяся к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), готовила серию терактов для разжигания межконфессионального конфликта в стране, рассказал РИА Новости источник в спецслужбах Ливана."Целью разоблаченной ячейки была дестабилизация ситуации в Ливане и создание поддерживающих групп в определенных районах. Они намеревались атаковать учреждения сил безопасности и готовили нападения на самих сотрудников правоохранительных органов, в том числе запланировали нападение на начальника центральной тюрьмы Румия (крупнейшая в Ливане - ред.), который, по их мнению, несправедливо относится к заключённым мусульманам", - сказал собеседник агентства.По словам источника, террористы готовили покушение на одного из известных религиозных деятелей, однако взрывные устройства, установленные на днище машины, не сработали."Они пытаются вызвать межконфессиональные конфликты в некоторых населенны пунктах на севере Ливана", - добавил он.Источник подчеркнул важность этой сложной операции спецслужб."Армии удалось выявить организационно-экономическую структуру ИГ* в Ливане и ликвидировать её. Группа получала финансирование путем грабежей, похищения людей, через денежные переводы из Сирии, а также через обмен криптовалют в Триполи, где был арестован ряд спекулянтов, которые взаимодействовали с террористами", - пояснил собеседник агентства.Кроме того, военная разведка Ливана разоблачила семь групп ИГ* и уничтожила несколько их лидеров, остальные либо сбежали за границу, либо скрываются.Источник агентства не исключил, что оставшиеся члены ячейки могут действовать в одиночку. Однако воссоздание полноценной структуры ИГ* в Ливане после уничтожения этой масштабной террористической сети и ликвидации её руководителей будет чрезвычайно затруднительным.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250307/izrail-2003742360.html
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ливан, исламское государство*, терроризм, в мире
Ливан, Исламское государство*, Терроризм, В мире
Террористы ИГ* готовили серию терактов в Ливане, сообщил источник

Террористы ИГ готовили серию терактов в Ливане для разжигания конфликта

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 мар - РАИ Новости. Организованная в Ливане крупная ячейка, относящаяся к террористической группировке "Исламское государство"* (запрещена в РФ), готовила серию терактов для разжигания межконфессионального конфликта в стране, рассказал РИА Новости источник в спецслужбах Ливана.
"Целью разоблаченной ячейки была дестабилизация ситуации в Ливане и создание поддерживающих групп в определенных районах. Они намеревались атаковать учреждения сил безопасности и готовили нападения на самих сотрудников правоохранительных органов, в том числе запланировали нападение на начальника центральной тюрьмы Румия (крупнейшая в Ливане - ред.), который, по их мнению, несправедливо относится к заключённым мусульманам", - сказал собеседник агентства.
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По словам источника, террористы готовили покушение на одного из известных религиозных деятелей, однако взрывные устройства, установленные на днище машины, не сработали.
"Они пытаются вызвать межконфессиональные конфликты в некоторых населенны пунктах на севере Ливана", - добавил он.
Источник подчеркнул важность этой сложной операции спецслужб.
"Армии удалось выявить организационно-экономическую структуру ИГ* в Ливане и ликвидировать её. Группа получала финансирование путем грабежей, похищения людей, через денежные переводы из Сирии, а также через обмен криптовалют в Триполи, где был арестован ряд спекулянтов, которые взаимодействовали с террористами", - пояснил собеседник агентства.
Кроме того, военная разведка Ливана разоблачила семь групп ИГ* и уничтожила несколько их лидеров, остальные либо сбежали за границу, либо скрываются.
Источник агентства не исключил, что оставшиеся члены ячейки могут действовать в одиночку. Однако воссоздание полноценной структуры ИГ* в Ливане после уничтожения этой масштабной террористической сети и ликвидации её руководителей будет чрезвычайно затруднительным.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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