https://ria.ru/20250311/lisichansk-2004288208.html

В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина

В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина - РИА Новости, 11.03.2025

В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина

Мирная жительница погибла в Лисичанске Луганской Народной Республики ночью в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником на частный двор, сообщила во... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:15:00+03:00

2025-03-11T12:15:00+03:00

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ЛУГАНСК, 11 мар – РИА Новости. Мирная жительница погибла в Лисичанске Луганской Народной Республики ночью в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником на частный двор, сообщила во вторник администрация Лисичанска. "Вследствие бесчеловечных вооруженных действий со стороны вооруженных формирований Украины в северной части Лисичанска погибла женщина. В частный двор мирной жительницы с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что удар был нанесен в ночь на вторник.

https://ria.ru/20250221/lisichansk-2000685175.html

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в мире, лисичанск, вооруженные силы украины