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В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина - РИА Новости, 11.03.2025
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12:15 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/lisichansk-2004288208.html
В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина
В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина - РИА Новости, 11.03.2025
В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина
Мирная жительница погибла в Лисичанске Луганской Народной Республики ночью в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником на частный двор, сообщила во... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:15:00+03:00
2025-03-11T12:15:00+03:00
в мире
лисичанск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 мар – РИА Новости. Мирная жительница погибла в Лисичанске Луганской Народной Республики ночью в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником на частный двор, сообщила во вторник администрация Лисичанска. "Вследствие бесчеловечных вооруженных действий со стороны вооруженных формирований Украины в северной части Лисичанска погибла женщина. В частный двор мирной жительницы с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что удар был нанесен в ночь на вторник.
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в мире, лисичанск, вооруженные силы украины
В мире, Лисичанск, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина

Администрация Лисичанска: при сбросе боеприпаса на частный двор погибла женщина

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мар – РИА Новости. Мирная жительница погибла в Лисичанске Луганской Народной Республики ночью в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником на частный двор, сообщила во вторник администрация Лисичанска.
"Вследствие бесчеловечных вооруженных действий со стороны вооруженных формирований Украины в северной части Лисичанска погибла женщина. В частный двор мирной жительницы с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что удар был нанесен в ночь на вторник.
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В миреЛисичанскВооруженные силы Украины
 
 
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