https://ria.ru/20250311/likhoradka-2004366289.html

Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России

Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России - РИА Новости, 11.03.2025

Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России

Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:48:00+03:00

2025-03-11T16:48:00+03:00

2025-03-11T16:50:00+03:00

здоровье - общество

россия

уганда

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лихорадка эбола

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее минздрав Уганды объявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов вируса Эбола, пояснили в пресс-службе."Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены... Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Сотрудники Роспотребнадзора оказывают содействие минздраву Уганды, так, были доставлены тесты и прошло обучение местных специалистов, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250302/ebola-2002543955.html

россия

уганда

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, уганда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лихорадка эбола