https://ria.ru/20250311/likhoradka-2004366289.html
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России - РИА Новости, 11.03.2025
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России
Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:48:00+03:00
2025-03-11T16:48:00+03:00
2025-03-11T16:50:00+03:00
здоровье - общество
россия
уганда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лихорадка эбола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ba35a4bb9f1828edf84ed3195296175.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее минздрав Уганды объявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов вируса Эбола, пояснили в пресс-службе."Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены... Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Сотрудники Роспотребнадзора оказывают содействие минздраву Уганды, так, были доставлены тесты и прошло обучение местных специалистов, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250302/ebola-2002543955.html
россия
уганда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_f617bf07cc1294a2ccba29b20dd04be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, уганда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лихорадка эбола
Здоровье - Общество, Россия, Уганда, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), лихорадка Эбола
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России
Роспотребнадзор: ситуация по выявлению лихорадки Эбола в Уганде на контроле