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Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России - РИА Новости, 11.03.2025
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16:48 11.03.2025 (обновлено: 16:50 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/likhoradka-2004366289.html
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России - РИА Новости, 11.03.2025
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России
Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:48:00+03:00
2025-03-11T16:50:00+03:00
здоровье - общество
россия
уганда
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лихорадка эбола
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее минздрав Уганды объявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов вируса Эбола, пояснили в пресс-службе."Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены... Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Сотрудники Роспотребнадзора оказывают содействие минздраву Уганды, так, были доставлены тесты и прошло обучение местных специалистов, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250302/ebola-2002543955.html
россия
уганда
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здоровье - общество, россия, уганда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лихорадка эбола
Здоровье - Общество, Россия, Уганда, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), лихорадка Эбола
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола в России

Роспотребнадзор: ситуация по выявлению лихорадки Эбола в Уганде на контроле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация по выявлению случаев лихорадки Эбола в Уганде находится на контроле Роспотребнадзора, риски распространения болезни в РФ исключены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее минздрав Уганды объявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов вируса Эбола, пояснили в пресс-службе.
«
"Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены... Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора оказывают содействие минздраву Уганды, так, были доставлены тесты и прошло обучение местных специалистов, отметили в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоРоссияУгандаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)лихорадка Эбола
 
 
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