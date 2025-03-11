Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея
Экс-глава Пушкинского музея Лихачева выразила благодарность Любимовой
Елизавета Лихачева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева поблагодарила министра культуры России Ольгу Любимову за предоставленную возможность руководить институцией, а также заявила, что перед увольнением ее вызвали к замглавы ведомства Сергею Обрывалину и сообщили, что приняли решение прервать с ней контракт.
"Меня вызвали к Сергею Обрывалину и сказали, что принято решение прервать со мной отношения. Я сказала: хорошо, давайте подпишу заявление. Явной причины мне не назвали, справедливости ради, я и не спрашивала", - сказала Лихачева в интервью журналу Москвич Mag.
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Экс-глава Пушкинского музея при этом отметила, что благодарна Любимовой.
"Она дала мне шанс, и, мне кажется, я его правильно использовала. Назначить меня на должность директора ГМИИ - это тоже было непростое решение", - добавила Лихачева.
На вопрос о причине своего увольнения искусствовед ответила, что ей это неинтересно.
"Думаю, это некоторая совокупность причин. Узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: "Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили". Этого не было сказано, просто предположим. И если тебе предлагают другую работу, ты учитываешь, что, наверное, за Музей истории ГУЛАГа не стоит заступаться или вот это делать не стоит, потому что могут уволить", - подчеркнула она.
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Лихачева добавила, что ее считают несистемным человеком.
"Но это ошибочная позиция. Я один из самых системных людей. Никогда не работаю против системы и всегда выстраиваю ее там, где работаю. У меня плохо получается импровизировать, любая импровизация - это хорошо подготовленный экспромт. Но очевидно, что я неудобна. Со мной тяжело работать", - отметила искусствовед.
В ноябре прошлого года Лихачева назвала приостановку работы Музея истории ГУЛАГа "глупостью, граничащей с преступлением".
Лихачева возглавила ГМИИ весной 2023 года, ее сняли с должности директора музея в январе текущего. Вместо нее этот пост заняла глава "Росизо" Ольга Галактионова.
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