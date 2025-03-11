https://ria.ru/20250311/lihacheva-2004268726.html

﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея

﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея - РИА Новости, 11.03.2025

﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея

Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева поблагодарила министра культуры России... РИА Новости, 11.03.2025

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культура

россия

елизавета лихачева

ольга любимова

сергей обрывалин

гулаг

музей истории гулага

росизо

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева поблагодарила министра культуры России Ольгу Любимову за предоставленную возможность руководить институцией, а также заявила, что перед увольнением ее вызвали к замглавы ведомства Сергею Обрывалину и сообщили, что приняли решение прервать с ней контракт. "Меня вызвали к Сергею Обрывалину и сказали, что принято решение прервать со мной отношения. Я сказала: хорошо, давайте подпишу заявление. Явной причины мне не назвали, справедливости ради, я и не спрашивала", - сказала Лихачева в интервью журналу Москвич Mag. Экс-глава Пушкинского музея при этом отметила, что благодарна Любимовой. "Она дала мне шанс, и, мне кажется, я его правильно использовала. Назначить меня на должность директора ГМИИ - это тоже было непростое решение", - добавила Лихачева. На вопрос о причине своего увольнения искусствовед ответила, что ей это неинтересно. "Думаю, это некоторая совокупность причин. Узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: "Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили". Этого не было сказано, просто предположим. И если тебе предлагают другую работу, ты учитываешь, что, наверное, за Музей истории ГУЛАГа не стоит заступаться или вот это делать не стоит, потому что могут уволить", - подчеркнула она. Лихачева добавила, что ее считают несистемным человеком. "Но это ошибочная позиция. Я один из самых системных людей. Никогда не работаю против системы и всегда выстраиваю ее там, где работаю. У меня плохо получается импровизировать, любая импровизация - это хорошо подготовленный экспромт. Но очевидно, что я неудобна. Со мной тяжело работать", - отметила искусствовед. В ноябре прошлого года Лихачева назвала приостановку работы Музея истории ГУЛАГа "глупостью, граничащей с преступлением". Лихачева возглавила ГМИИ весной 2023 года, ее сняли с должности директора музея в январе текущего. Вместо нее этот пост заняла глава "Росизо" Ольга Галактионова.

https://ria.ru/20250224/deynkavystavka-2001215182.html

https://ria.ru/20241113/gulag-1983633967.html

https://realty.ria.ru/20250217/muzei-1999358583.html

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россия, елизавета лихачева, ольга любимова, сергей обрывалин, гулаг, музей истории гулага, росизо, общество