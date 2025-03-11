Рейтинг@Mail.ru
﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:14 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/lihacheva-2004268726.html
﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея
﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея - РИА Новости, 11.03.2025
﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея
Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева поблагодарила министра культуры России... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:14:00+03:00
2025-03-11T11:14:00+03:00
культура
россия
елизавета лихачева
ольга любимова
сергей обрывалин
гулаг
музей истории гулага
росизо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985183127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a5eb8a87f88c204113ebbba3c1f0ebe.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева поблагодарила министра культуры России Ольгу Любимову за предоставленную возможность руководить институцией, а также заявила, что перед увольнением ее вызвали к замглавы ведомства Сергею Обрывалину и сообщили, что приняли решение прервать с ней контракт. "Меня вызвали к Сергею Обрывалину и сказали, что принято решение прервать со мной отношения. Я сказала: хорошо, давайте подпишу заявление. Явной причины мне не назвали, справедливости ради, я и не спрашивала", - сказала Лихачева в интервью журналу Москвич Mag. Экс-глава Пушкинского музея при этом отметила, что благодарна Любимовой. "Она дала мне шанс, и, мне кажется, я его правильно использовала. Назначить меня на должность директора ГМИИ - это тоже было непростое решение", - добавила Лихачева. На вопрос о причине своего увольнения искусствовед ответила, что ей это неинтересно. "Думаю, это некоторая совокупность причин. Узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: "Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили". Этого не было сказано, просто предположим. И если тебе предлагают другую работу, ты учитываешь, что, наверное, за Музей истории ГУЛАГа не стоит заступаться или вот это делать не стоит, потому что могут уволить", - подчеркнула она. Лихачева добавила, что ее считают несистемным человеком. "Но это ошибочная позиция. Я один из самых системных людей. Никогда не работаю против системы и всегда выстраиваю ее там, где работаю. У меня плохо получается импровизировать, любая импровизация - это хорошо подготовленный экспромт. Но очевидно, что я неудобна. Со мной тяжело работать", - отметила искусствовед. В ноябре прошлого года Лихачева назвала приостановку работы Музея истории ГУЛАГа "глупостью, граничащей с преступлением". Лихачева возглавила ГМИИ весной 2023 года, ее сняли с должности директора музея в январе текущего. Вместо нее этот пост заняла глава "Росизо" Ольга Галактионова.
https://ria.ru/20250224/deynkavystavka-2001215182.html
https://ria.ru/20241113/gulag-1983633967.html
https://realty.ria.ru/20250217/muzei-1999358583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985183127_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b40c21e0db31b8fcc8566fa335d79915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, елизавета лихачева, ольга любимова, сергей обрывалин, гулаг, музей истории гулага, росизо, общество
Культура, Россия, Елизавета Лихачева, Ольга Любимова, Сергей Обрывалин, ГУЛаг, Музей истории ГУЛАГа, РОСИЗО, Общество
﻿Лихачева рассказала об увольнении из Пушкинского музея

Экс-глава Пушкинского музея Лихачева выразила благодарность Любимовой

© РИА Новости / Анастасия ПетроваЕлизавета Лихачева
Елизавета Лихачева - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Елизавета Лихачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева поблагодарила министра культуры России Ольгу Любимову за предоставленную возможность руководить институцией, а также заявила, что перед увольнением ее вызвали к замглавы ведомства Сергею Обрывалину и сообщили, что приняли решение прервать с ней контракт.
"Меня вызвали к Сергею Обрывалину и сказали, что принято решение прервать со мной отношения. Я сказала: хорошо, давайте подпишу заявление. Явной причины мне не назвали, справедливости ради, я и не спрашивала", - сказала Лихачева в интервью журналу Москвич Mag.
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее
24 февраля, 12:01
Экс-глава Пушкинского музея при этом отметила, что благодарна Любимовой.
"Она дала мне шанс, и, мне кажется, я его правильно использовала. Назначить меня на должность директора ГМИИ - это тоже было непростое решение", - добавила Лихачева.
На вопрос о причине своего увольнения искусствовед ответила, что ей это неинтересно.
"Думаю, это некоторая совокупность причин. Узнавать причину имеет смысл, когда ты можешь учесть это на будущее. Ну, например: "Зря вы, Елизавета Станиславовна, за Музей истории ГУЛАГа заступились. Если бы не заступились, мы бы вас не уволили". Этого не было сказано, просто предположим. И если тебе предлагают другую работу, ты учитываешь, что, наверное, за Музей истории ГУЛАГа не стоит заступаться или вот это делать не стоит, потому что могут уволить", - подчеркнула она.
Экспозиция ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны в Музее истории ГУЛАГа в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Московские власти начали работу по устранению нарушений в музее ГУЛАГа
13 ноября 2024, 23:17
Лихачева добавила, что ее считают несистемным человеком.
"Но это ошибочная позиция. Я один из самых системных людей. Никогда не работаю против системы и всегда выстраиваю ее там, где работаю. У меня плохо получается импровизировать, любая импровизация - это хорошо подготовленный экспромт. Но очевидно, что я неудобна. Со мной тяжело работать", - отметила искусствовед.
В ноябре прошлого года Лихачева назвала приостановку работы Музея истории ГУЛАГа "глупостью, граничащей с преступлением".
Лихачева возглавила ГМИИ весной 2023 года, ее сняли с должности директора музея в январе текущего. Вместо нее этот пост заняла глава "Росизо" Ольга Галактионова.
Военно-исторический музей Александра Расторгуева в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Эксперты назвали необычные музеи России за пределами Москвы
17 февраля, 06:00
 
КультураРоссияЕлизавета ЛихачеваОльга ЛюбимоваСергей ОбрывалинГУЛагМузей истории ГУЛАГаРОСИЗООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала