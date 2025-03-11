https://ria.ru/20250311/lekarstva-2004252294.html

В России создали механизм, исключающий продажу фальсифицированных лекарств

В России создали механизм, исключающий продажу фальсифицированных лекарств - РИА Новости, 11.03.2025

В России создали механизм, исключающий продажу фальсифицированных лекарств

Правительство утвердило правила работы механизма, исключающего возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:06:00+03:00

2025-03-11T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство утвердило правила работы механизма, исключающего возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств, сообщила пресс-служба кабмина. "Постановление, утверждающее правила работы такого механизма, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указали в материале. Там напомнили, что соответствующий механизм запустят в России с 1 июня 2025-го. Предполагается, что до 1 июня наладят взаимодействие системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая отслеживает ввод лекарств в оборот и их вывод из оборота, с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций. "Это позволит в режиме реального времени обеспечить блокировку продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен, или препаратов, выведенных из оборота", — пояснили в пресс-службе правительства. Помимо этого, работники фармацевтической организации перед запуском продаж того или иного препарата будут проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер, что также позволит не допускать реализации фальсифицированных лекарств.

https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html

https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html

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здоровье - общество, россия, михаил мишустин