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Лавров привел факты передачи Киеву секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
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14:38 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004324057.html
Лавров привел факты передачи Киеву секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ
Лавров привел факты передачи Киеву секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров привел факты передачи Киеву секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу рассказал ему о случаях передачи сотрудниками организации Киеву секретных РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:38:00+03:00
2025-03-11T14:38:00+03:00
в мире
луганская народная республика
киев
украина
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу рассказал ему о случаях передачи сотрудниками организации Киеву секретных данных. "Мы этот вопрос обсуждали, мы привели факты конкретные.... Конечно, предшественники господина Синерлиоглу, которые руководили деятельностью специальной мониторинговой миссии, грубо нарушили свои обязательства, превысили свои полномочия, заставили персонал работать не транспарентно, а целый ряд сотрудников просто помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались. После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева.
https://ria.ru/20250302/obse-2002609320.html
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в мире, луганская народная республика, киев, украина, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе
В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Украина, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Лавров привел факты передачи Киеву секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ

Лавров заявил о случаях передачи Украине секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу рассказал ему о случаях передачи сотрудниками организации Киеву секретных данных.
«
"Мы этот вопрос обсуждали, мы привели факты конкретные.... Конечно, предшественники господина Синерлиоглу, которые руководили деятельностью специальной мониторинговой миссии, грубо нарушили свои обязательства, превысили свои полномочия, заставили персонал работать не транспарентно, а целый ряд сотрудников просто помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались.
После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕ
 
 
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