Лавров привел факты передачи Киеву секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ
Лавров заявил о случаях передачи Украине секретных данных сотрудниками бюро ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу рассказал ему о случаях передачи сотрудниками организации Киеву секретных данных.
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"Мы этот вопрос обсуждали, мы привели факты конкретные.... Конечно, предшественники господина Синерлиоглу, которые руководили деятельностью специальной мониторинговой миссии, грубо нарушили свои обязательства, превысили свои полномочия, заставили персонал работать не транспарентно, а целый ряд сотрудников просто помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на соответствующий вопрос.
После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева.