https://ria.ru/20250311/lavrov-2004319197.html

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил факты грубых нарушений сотрудниками миссии своих обязательств на... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:25:00+03:00

2025-03-11T14:25:00+03:00

2025-03-11T14:49:00+03:00

в мире

украина

обсе

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

феридун синирлиоглу

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил факты грубых нарушений сотрудниками миссии своих обязательств на Украине."Целый ряд сотрудников миссии просто помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕФеридуном Синирлиоглу, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались.После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004310756.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, феридун синирлиоглу