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Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии - РИА Новости, 11.03.2025
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14:25 11.03.2025 (обновлено: 14:49 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004319197.html
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил факты грубых нарушений сотрудниками миссии своих обязательств на... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:25:00+03:00
2025-03-11T14:49:00+03:00
в мире
украина
обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
феридун синирлиоглу
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил факты грубых нарушений сотрудниками миссии своих обязательств на Украине."Целый ряд сотрудников миссии просто помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕФеридуном Синирлиоглу, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались.После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева.
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004310756.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, феридун синирлиоглу
В мире, Украина, ОБСЕ, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Феридун Синирлиоглу
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ нарушения обязательств сотрудниками миссии

Лавров заявил о грубом нарушении сотрудниками ОБСЕ своих обязательств на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в беседе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил факты грубых нарушений сотрудниками миссии своих обязательств на Украине.
«
"Целый ряд сотрудников миссии просто помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕФеридуном Синирлиоглу, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались.
После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам
13:56
 
В миреУкраинаОБСЕСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФеридун Синирлиоглу
 
 
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