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Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025
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14:24 11.03.2025 (обновлено: 14:28 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004318900.html
Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров
Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025
Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров
Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:24:00+03:00
2025-03-11T14:28:00+03:00
россия
москва
видное
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "С чем мы не согласны - это чтобы бюджетный документ, сугубо прагматичный, сугубо технический, нагружался политическими оценками, как это пытаются делать наши западные коллеги, и затем обвиняют Россию, что она не хочет политизировать бюджетный документ, поэтому его невозможно принять", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на вопрос о том, что руководство ОБСЕ не раз заявляло о проблеме отсутствия согласованного бюджета организации с 2022 года, возлагая ответственность на Россию. Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Ранее Синирлиоглу показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.
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россия, москва, видное, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Москва, Видное, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров

Лавров: Россия не согласна, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С чем мы не согласны - это чтобы бюджетный документ, сугубо прагматичный, сугубо технический, нагружался политическими оценками, как это пытаются делать наши западные коллеги, и затем обвиняют Россию, что она не хочет политизировать бюджетный документ, поэтому его невозможно принять", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на вопрос о том, что руководство ОБСЕ не раз заявляло о проблеме отсутствия согласованного бюджета организации с 2022 года, возлагая ответственность на Россию.
Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Ранее Синирлиоглу показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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РоссияМоскваВидноеСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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