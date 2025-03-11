https://ria.ru/20250311/lavrov-2004318900.html

Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров

Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025

Россия выступает против политизации бюджета ОБСЕ, заявил Лавров

Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:24:00+03:00

2025-03-11T14:24:00+03:00

2025-03-11T14:28:00+03:00

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сергей лавров

феридун синирлиоглу

обсе

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА,11 мар – РИА Новости. Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "С чем мы не согласны - это чтобы бюджетный документ, сугубо прагматичный, сугубо технический, нагружался политическими оценками, как это пытаются делать наши западные коллеги, и затем обвиняют Россию, что она не хочет политизировать бюджетный документ, поэтому его невозможно принять", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на вопрос о том, что руководство ОБСЕ не раз заявляло о проблеме отсутствия согласованного бюджета организации с 2022 года, возлагая ответственность на Россию. Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Ранее Синирлиоглу показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004312761.html

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россия, москва, видное, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье