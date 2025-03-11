https://ria.ru/20250311/lavrov-2004313399.html
Лавров прокомментировал предложения о вводе миротворцев на Украину
Лавров прокомментировал предложения о вводе миротворцев на Украину - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров прокомментировал предложения о вводе миротворцев на Украину
Предложения ввести миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:10:00+03:00
2025-03-11T14:10:00+03:00
2025-03-11T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Предложения ввести миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу."Миротворцы что будут охранять? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русские культуру, язык, СМИ, запретил каноническую УПЦ? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расистской практики киевского режима? С этим надо сначала разобраться, потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного", — отметил он. Лавров также рассказал, что подробно обсудил с генсеком ОБСЕ пути решения украинского конфликта. По словам главы МИД, Россия продолжит обсуждать кризис в контактах с США и со всеми, кто готов помогать его урегулированию. При этом как подчеркнул министр, планов привлечь организацию к этому процессу пока нет и по большому счету сам процесс еще не начинался. В январе газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004312761.html
https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html
https://ria.ru/20250311/peskov-2004258188.html
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Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Специальная военная операция на Украине, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Лавров прокомментировал предложения о вводе миротворцев на Украину
Лавров: ввод миротворцев на Украину выглядит как попытка спасти остатки режима