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Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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13:43 11.03.2025 (обновлено: 13:56 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004306571.html
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву
РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:43:00+03:00
2025-03-11T13:56:00+03:00
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обсе
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В течение последних нескольких лет руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать", заявил министр, отметив, что последний визит генсека организации в РФ состоялся в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид, а в феврале 2022 года в РФ приезжал глава МИД Польши Збигнев Рау в качестве председателя ОБСЕ ."С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами ОБСЕ является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ в Москве.
https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html
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москва, обсе, в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Москва, ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву

Лавров: Россия ценит решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В течение последних нескольких лет руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать", заявил министр, отметив, что последний визит генсека организации в РФ состоялся в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид, а в феврале 2022 года в РФ приезжал глава МИД Польши Збигнев Рау в качестве председателя ОБСЕ .
"С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами ОБСЕ является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ в Москве.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером
13:54
 
МоскваОБСЕВ миреРоссияСергей ЛавровФеридун Синирлиоглу
 
 
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