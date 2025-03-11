https://ria.ru/20250311/lavrov-2004306571.html

Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву

Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву

РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:43:00+03:00

2025-03-11T13:43:00+03:00

2025-03-11T13:56:00+03:00

москва

обсе

в мире

россия

сергей лавров

феридун синирлиоглу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004306134_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_1807a6a893729bb3ba92e6fe6f492122.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В течение последних нескольких лет руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать", заявил министр, отметив, что последний визит генсека организации в РФ состоялся в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид, а в феврале 2022 года в РФ приезжал глава МИД Польши Збигнев Рау в качестве председателя ОБСЕ ."С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами ОБСЕ является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ в Москве.

https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, обсе, в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу