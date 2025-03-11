https://ria.ru/20250311/lavrov-2004306571.html
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву
РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:43:00+03:00
2025-03-11T13:43:00+03:00
2025-03-11T13:56:00+03:00
москва
обсе
в мире
россия
сергей лавров
феридун синирлиоглу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004306134_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_1807a6a893729bb3ba92e6fe6f492122.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В течение последних нескольких лет руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать", заявил министр, отметив, что последний визит генсека организации в РФ состоялся в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид, а в феврале 2022 года в РФ приезжал глава МИД Польши Збигнев Рау в качестве председателя ОБСЕ ."С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами ОБСЕ является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", - сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ в Москве.
https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004306134_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0d9d319c298076e0d17a59c7daebd3a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, обсе, в мире, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Москва, ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров оценил решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву
Лавров: Россия ценит решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву