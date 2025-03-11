https://ria.ru/20250311/lavrov-2004289871.html

Цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются, заявил Лавров

Цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются, заявил Лавров - РИА Новости, 11.03.2025

Цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются, заявил Лавров

Все изначальные цели и принципы ОБСЕ сейчас грубо нарушаются и игнорируются, страны НАТО и Евросоюза вогнали организацию в кризис, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:24:00+03:00

2025-03-11T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все изначальные цели и принципы ОБСЕ сейчас грубо нарушаются и игнорируются, страны НАТО и Евросоюза вогнали организацию в кризис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется, и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются", - сказал Лавров на переговорах с генсекретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.Глава МИД РФ подчеркнул, что Синирлиоглу возглавил секретариат в непростые времена."К 50-летнему юбилею Хельсинского заключительно акта организация подошла в очень глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза", - отметил министр.Министр добавил, что российская сторона рассчитывает на опыт и мудрость Синирлиоглу, чтобы сделать всё возможное для возвращения ОБСЕ к ее истокам и принципам, которые "торжественно были провозглашены на многочисленных саммитах и декларациях, и которые сейчас очень нужны Европе".

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

https://ria.ru/20250305/obse-2003144652.html

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обсе, в мире, сергей лавров, россия, феридун синирлиоглу, нато