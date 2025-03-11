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Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
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12:13 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004287746.html
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:13:00+03:00
2025-03-11T12:13:00+03:00
россия
москва
видное
сергей лавров
феридун синирлиоглу
мария захарова
обсе
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости. Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители РФ перед переговорами Синирлиоглу привезут на место падения БПЛА в подмосковном городе Видное. Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. Как сообщил Минздрав РФ, в Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей. Возбуждено дело по статье "теракт". Это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию. Как отмечали ранее в МИД РФ, очные контакты Москвы с руководством ОБСЕ сводились к кратким беседам на полях министерских заседаний, в том числе совещаний министров иностранных дел организации. В последних из них - 2023 и 2024 года (в Северной Македонии и на Мальте соответственно) Лавров принимал участие, однако министерское совещание ОБСЕ 2022 года в Польше прошло без российского министра - Варшава тогда отказала Лаврову в участии в мероприятии. Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.
https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html
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россия, москва, видное, сергей лавров, феридун синирлиоглу, мария захарова, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Москва, Видное, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, Мария Захарова, ОБСЕ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

Глава МИД Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости.
Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители РФ перед переговорами Синирлиоглу привезут на место падения БПЛА в подмосковном городе Видное.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. Как сообщил Минздрав РФ, в Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей. Возбуждено дело по статье "теракт".
Это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию.
Как отмечали ранее в МИД РФ, очные контакты Москвы с руководством ОБСЕ сводились к кратким беседам на полях министерских заседаний, в том числе совещаний министров иностранных дел организации. В последних из них - 2023 и 2024 года (в Северной Македонии и на Мальте соответственно) Лавров принимал участие, однако министерское совещание ОБСЕ 2022 года в Польше прошло без российского министра - Варшава тогда отказала Лаврову в участии в мероприятии.
Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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РоссияМоскваВидноеСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуМария ЗахароваОБСЕАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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