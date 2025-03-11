https://ria.ru/20250311/lavrov-2004287746.html

Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:13:00+03:00

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2025-03-11T12:13:00+03:00

россия

москва

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сергей лавров

феридун синирлиоглу

мария захарова

обсе

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передает корреспондент РИА Новости. Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители РФ перед переговорами Синирлиоглу привезут на место падения БПЛА в подмосковном городе Видное. Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. Как сообщил Минздрав РФ, в Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей. Возбуждено дело по статье "теракт". Это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию. Как отмечали ранее в МИД РФ, очные контакты Москвы с руководством ОБСЕ сводились к кратким беседам на полях министерских заседаний, в том числе совещаний министров иностранных дел организации. В последних из них - 2023 и 2024 года (в Северной Македонии и на Мальте соответственно) Лавров принимал участие, однако министерское совещание ОБСЕ 2022 года в Польше прошло без российского министра - Варшава тогда отказала Лаврову в участии в мероприятии. Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.

https://ria.ru/20250311/zakharova-2004226900.html

https://ria.ru/20250311/obse-2004279064.html

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россия, москва, видное, сергей лавров, феридун синирлиоглу, мария захарова, обсе, атака беспилотников на москву и подмосковье