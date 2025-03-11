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Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:49:00+03:00
2025-03-11T13:49:00+03:00
2025-03-11T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования украинского конфликта."Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ.Он отметил, что позиция России в этом плане ясна. "Президент (России Владимир - ред.) Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", - добавил министр.
https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html
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в мире, обсе, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОБСЕ, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта
Сергей Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта