https://ria.ru/20250311/lavrov--2004308506.html

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:49:00+03:00

2025-03-11T13:49:00+03:00

2025-03-11T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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феридун синирлиоглу

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования украинского конфликта."Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ.Он отметил, что позиция России в этом плане ясна. "Президент (России Владимир - ред.) Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", - добавил министр.

https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html

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в мире, обсе, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу