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Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 11.03.2025 (обновлено: 13:55 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/lavrov--2004308506.html
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:49:00+03:00
2025-03-11T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
обсе
россия
сергей лавров
феридун синирлиоглу
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования украинского конфликта."Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ.Он отметил, что позиция России в этом плане ясна. "Президент (России Владимир - ред.) Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", - добавил министр.
https://ria.ru/20250311/obse-2004309824.html
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в мире, обсе, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОБСЕ, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта

Сергей Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу пути урегулирования украинского конфликта.
"Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ.
Он отметил, что позиция России в этом плане ясна. "Президент (России Владимир - ред.) Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером
13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОБСЕРоссияСергей ЛавровФеридун Синирлиоглу
 
 
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