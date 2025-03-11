https://ria.ru/20250311/lavro-2004311244.html

Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ

Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025

Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу список погибших в 2022-2024 годах российских журналистов и письмо от главы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:00:00+03:00

2025-03-11T14:00:00+03:00

2025-03-11T14:17:00+03:00

в мире

обсе

сергей лавров

феридун синирлиоглу

владимир соловьев (телеведущий)

юнеско

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу список погибших в 2022-2024 годах российских журналистов и письмо от главы Союза журналистов России на эту тему."Тема безопасности журналистов поднималась (на переговорах) и достаточно подробно. Мы обратили внимание, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ берет дурной пример с генерального директора ЮНЕСКО госпожи Азуле, которая в ежегодном докладе, который выпускает ЮНЕСКО на тему безопасности журналистов, не удосужилась вообще упомянуть преступления против наших сограждан, которые работали журналистами в горячих точках... И передали сегодня господину генеральному секретарю список тех журналистов, которые пали смертью храбрых при исполнении служебных обязанностей в период с начала 2022 года по сегодняшний день", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам своих переговоров с Синирлиоглу.Он добавил, что на эту тему председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев написал открытое письмо Синирлиоглу."Мы оригинал передали сегодня в ходе переговоров. И будем эту тему, конечно же, продолжать. Настойчиво ставить", - заверил Лавров.

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004313399.html

https://ria.ru/20250311/lavrov-2004310756.html

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в мире, обсе, сергей лавров, феридун синирлиоглу, владимир соловьев (телеведущий), юнеско, россия