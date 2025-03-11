https://ria.ru/20250311/lavro-2004311244.html
Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ
Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ - РИА Новости, 11.03.2025
Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу список погибших в 2022-2024 годах российских журналистов и письмо от главы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:00:00+03:00
2025-03-11T14:00:00+03:00
2025-03-11T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу список погибших в 2022-2024 годах российских журналистов и письмо от главы Союза журналистов России на эту тему."Тема безопасности журналистов поднималась (на переговорах) и достаточно подробно. Мы обратили внимание, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ берет дурной пример с генерального директора ЮНЕСКО госпожи Азуле, которая в ежегодном докладе, который выпускает ЮНЕСКО на тему безопасности журналистов, не удосужилась вообще упомянуть преступления против наших сограждан, которые работали журналистами в горячих точках... И передали сегодня господину генеральному секретарю список тех журналистов, которые пали смертью храбрых при исполнении служебных обязанностей в период с начала 2022 года по сегодняшний день", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам своих переговоров с Синирлиоглу.Он добавил, что на эту тему председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев написал открытое письмо Синирлиоглу."Мы оригинал передали сегодня в ходе переговоров. И будем эту тему, конечно же, продолжать. Настойчиво ставить", - заверил Лавров.
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004313399.html
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в мире, обсе, сергей лавров, феридун синирлиоглу, владимир соловьев (телеведущий), юнеско, россия
В мире, ОБСЕ, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, Владимир Соловьев (телеведущий), ЮНЕСКО, Россия
Лавров: тема безопасности журналистов поднималась на встрече с главой ОБСЕ
Лавров: тема безопасности журналистов из РФ поднималась на встрече с главой ОБСЕ