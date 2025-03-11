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СК проверяет сообщения о нападении на девочку-квадробера в Новосибирске - РИА Новости, 11.03.2025
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09:25 11.03.2025 (обновлено: 10:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kvadrober-2004239427.html
СК проверяет сообщения о нападении на девочку-квадробера в Новосибирске
СК проверяет сообщения о нападении на девочку-квадробера в Новосибирске - РИА Новости, 11.03.2025
СК проверяет сообщения о нападении на девочку-квадробера в Новосибирске
Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о якобы нападении группы подростков на девочку-квадробера, сообщили РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:25:00+03:00
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о якобы нападении группы подростков на девочку-квадробера, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Новосибирской области. &quot;Следственными органами проводится проверка по факту хулиганства на территории Кировского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего&quot;, — уточнила собеседница агентства.В СМИ ранее появилось видео, на котором группа подростков у "Сибирь Арены" догоняет девочку в маске животного, валит ее на землю и надевает на нее наручники. Затем появилась информация, что нападение было просто инсценировано и девочка не пострадала. Квадробинг, или квадробика — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее сообщал РИА Новости, что в парламенте продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга. В октябре 2024 года он направил обращение в адрес детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирск
СК проверяет сообщения о нападении на девочку-квадробера в Новосибирске

СК в Новосибирске проверяет сообщения о нападении подростков на квадробера

© Фото : соцсетиПодростки, напавшие на девочку-квадробера в Новосибирске
Подростки, напавшие на девочку-квадробера в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцсети
Подростки, напавшие на девочку-квадробера в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 11 мар — РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о якобы нападении группы подростков на девочку-квадробера, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Новосибирской области.
«

"Следственными органами проводится проверка по факту хулиганства на территории Кировского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — уточнила собеседница агентства.

В СМИ ранее появилось видео, на котором группа подростков у "Сибирь Арены" догоняет девочку в маске животного, валит ее на землю и надевает на нее наручники. Затем появилась информация, что нападение было просто инсценировано и девочка не пострадала.
Квадробинг, или квадробика — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее сообщал РИА Новости, что в парламенте продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга. В октябре 2024 года он направил обращение в адрес детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов.
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