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Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей - РИА Новости, 11.03.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:23:00+03:00
2025-03-11T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов. К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, московская биржа, курс доллара
Экономика, Московская биржа, Курс доллара
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 26 февраля