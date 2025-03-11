https://ria.ru/20250311/kurs-2004342604.html

Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей

Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей - РИА Новости, 11.03.2025

Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:23:00+03:00

2025-03-11T15:23:00+03:00

2025-03-11T15:23:00+03:00

экономика

московская биржа

курс доллара

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 85 рублей - впервые с 26 февраля, следует из данных торгов. К 15.16 мск курс доллара падал на 1,32 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84,92 рубля, минимума с 26 февраля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250303/dollar-2002636838.html

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экономика, московская биржа, курс доллара