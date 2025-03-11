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В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов - РИА Новости, 11.03.2025
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13:07 11.03.2025 (обновлено: 13:08 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kreml-2004297907.html
В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов
В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов
Все принятые ранее меры по защите от беспилотных летательных аппаратов позволяют обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:07:00+03:00
2025-03-11T13:08:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все принятые ранее меры по защите от беспилотных летательных аппаратов позволяют обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов", - сказал Песков журналистам. -0-
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), россия, москва, дмитрий песков
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов

Песков: меры по защите от дронов позволяют обеспечивать безопасность Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все принятые ранее меры по защите от беспилотных летательных аппаратов позволяют обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
"Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов", - сказал Песков журналистам. -0-
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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12:16
 
Московская область (Подмосковье)РоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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