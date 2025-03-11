https://ria.ru/20250311/kreml-2004297907.html

В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов

В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов - РИА Новости, 11.03.2025

В Кремле рассказали о мерах по защите от дронов

Все принятые ранее меры по защите от беспилотных летательных аппаратов позволяют обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:07:00+03:00

2025-03-11T13:07:00+03:00

2025-03-11T13:08:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все принятые ранее меры по защите от беспилотных летательных аппаратов позволяют обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и других регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов", - сказал Песков журналистам. -0-

https://ria.ru/20250311/peskov-2004288385.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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московская область (подмосковье), россия, москва, дмитрий песков