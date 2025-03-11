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В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии - РИА Новости, 11.03.2025
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12:02 11.03.2025 (обновлено: 12:09 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html
В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии
В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии - РИА Новости, 11.03.2025
В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии
Недопуск кандидата Кэлина Джеорджеску к повторным президентским выборам в Румынии - это попрание всех норм демократии, осуждения со стороны европейских... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:02:00+03:00
2025-03-11T12:09:00+03:00
румыния
россия
европа
дмитрий песков
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2024
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Недопуск кандидата Кэлина Джеорджеску к повторным президентским выборам в Румынии - это попрание всех норм демократии, осуждения со стороны европейских институтов пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это попрание всех норм демократии в центре Европы, мы пока не слышали осуждения этого от всех европейских институтов", - сказал Песков журналистам.Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Кэлина Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Во время избирательной кампании в Румынии Санду в качестве молдавского лидера, приезжала в Бухарест и открыто поддержала Ласкони.Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003979795.html
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румыния, россия, европа, дмитрий песков, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024, в мире
Румыния, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2024, В мире
В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии

Песков назвал недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии попранием норм демократии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Недопуск кандидата Кэлина Джеорджеску к повторным президентским выборам в Румынии - это попрание всех норм демократии, осуждения со стороны европейских институтов пока не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это попрание всех норм демократии в центре Европы, мы пока не слышали осуждения этого от всех европейских институтов", - сказал Песков журналистам.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
ЦИК Румынии объяснил, почему отклонил кандидатуру Джеорджеску
Вчера, 01:18
Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Кэлина Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Во время избирательной кампании в Румынии Санду в качестве молдавского лидера, приезжала в Бухарест и открыто поддержала Ласкони.
Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
29 ноября 2024, 12:47
 
РумынияРоссияЕвропаДмитрий ПесковКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2024В мире
 
 
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