https://ria.ru/20250311/klimat-2004211056.html

Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России

Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России - РИА Новости, 11.03.2025

Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России

Период теплого климата, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог повлиять на формирование российской государственности и развитие Древней Руси, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T03:28:00+03:00

2025-03-11T03:28:00+03:00

2025-03-11T03:28:00+03:00

россия

гренландия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Период теплого климата, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог повлиять на формирование российской государственности и развитие Древней Руси, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Можно ли говорить о формировании (российской государственности – ред.) в период теплого климата? Может быть, но развитие истории связано со многими факторами, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что только один фактор способствовал становлению государственности. Наука требует доказательств", - сказал Вильфанд. Малый климатический оптимум наблюдался на Северном полушарии примерно с 8 по 12 век, в этот период температуры были более чем на один градус выше, чем современные. Считается, что в этот промежуток времени викинги селились в Гренландии, поэтому название острова переводится как "Зеленая земля", хотя сейчас около 80% его территории покрыто льдом. В 862 году, согласно "Повести временных лет", восточные славянские племена, чтобы положить конец междоусобной брани, призвали на княжение варягов, которые и явились родоначальниками первой русской династии.

https://ria.ru/20241023/briks-1979589473.html

https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html

россия

гренландия

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Дарья Буймова

россия, гренландия, роман вильфанд, гидрометцентр