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Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России - РИА Новости, 11.03.2025
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03:28 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/klimat-2004211056.html
Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России
Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России - РИА Новости, 11.03.2025
Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России
Период теплого климата, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог повлиять на формирование российской государственности и развитие Древней Руси, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:28:00+03:00
2025-03-11T03:28:00+03:00
россия
гренландия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Период теплого климата, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог повлиять на формирование российской государственности и развитие Древней Руси, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Можно ли говорить о формировании (российской государственности – ред.) в период теплого климата? Может быть, но развитие истории связано со многими факторами, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что только один фактор способствовал становлению государственности. Наука требует доказательств", - сказал Вильфанд. Малый климатический оптимум наблюдался на Северном полушарии примерно с 8 по 12 век, в этот период температуры были более чем на один градус выше, чем современные. Считается, что в этот промежуток времени викинги селились в Гренландии, поэтому название острова переводится как "Зеленая земля", хотя сейчас около 80% его территории покрыто льдом. В 862 году, согласно "Повести временных лет", восточные славянские племена, чтобы положить конец междоусобной брани, призвали на княжение варягов, которые и явились родоначальниками первой русской династии.
https://ria.ru/20241023/briks-1979589473.html
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
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россия, гренландия, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Гренландия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России

Вильфанд: потепление климата могло повлиять на развитие Древней Руси

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Период теплого климата, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог повлиять на формирование российской государственности и развитие Древней Руси, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Можно ли говорить о формировании (российской государственности – ред.) в период теплого климата? Может быть, но развитие истории связано со многими факторами, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что только один фактор способствовал становлению государственности. Наука требует доказательств", - сказал Вильфанд.
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Малый климатический оптимум наблюдался на Северном полушарии примерно с 8 по 12 век, в этот период температуры были более чем на один градус выше, чем современные.
Считается, что в этот промежуток времени викинги селились в Гренландии, поэтому название острова переводится как "Зеленая земля", хотя сейчас около 80% его территории покрыто льдом.
В 862 году, согласно "Повести временных лет", восточные славянские племена, чтобы положить конец междоусобной брани, призвали на княжение варягов, которые и явились родоначальниками первой русской династии.
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