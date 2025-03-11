Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России
Вильфанд: потепление климата могло повлиять на развитие Древней Руси
Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Период теплого климата, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог повлиять на формирование российской государственности и развитие Древней Руси, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Можно ли говорить о формировании (российской государственности – ред.) в период теплого климата? Может быть, но развитие истории связано со многими факторами, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что только один фактор способствовал становлению государственности. Наука требует доказательств", - сказал Вильфанд.
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