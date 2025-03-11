https://ria.ru/20250311/khotsenko-2004336365.html

Губернатор Хоценко открыл производство в экономической зоне "Авангард"

Губернатор Хоценко открыл производство в экономической зоне "Авангард" - РИА Новости, 11.03.2025

Губернатор Хоценко открыл производство в экономической зоне "Авангард"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл первое производство в особой экономической зоне "Авангард", сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:13:00+03:00

2025-03-11T15:13:00+03:00

2025-03-11T15:13:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004335462_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_3f3d41a6000b34873d47bbfb8f35dd53.jpg

ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл первое производство в особой экономической зоне "Авангард", сообщили в пресс-службе регионального правительства. В прошлом году президент РФ Владимир Путин поставил перед российскими регионами задачу в ближайшие шесть лет в полтора раза увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке. Новый завод по производству крепежных изделий и соединительных деталей для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей запустила компания "Омскэлектротех", входящая в группу "Основа Холдинг". "Продукция, которую будет выпускать новый завод "Омскэлектротех", востребована "Газпромом", "Росатомом" и другими компаниями энергетического сектора, в том числе и зарубежными. По словам главы региона, наиболее рационально для инвесторов создавать новые производства на территориях, где уже решены земельные и инфраструктурные вопросы, а существенные налоговые льготы позволяют сократить срок окупаемости проекта. И в Омской области сегодня ведут большую работу по созданию индустриальных парков и промышленных технопарков и активно развивают особую экономическую зону "Авангард", – сообщили в пресс-службе правительства Омской области. На предприятии будет почти две сотни рабочих мест с высокой заработной платой. Налоговые отчисления в федеральный и областной бюджеты превысят 60 миллионов рублей ежегодно. Здесь будут производить высокопрочный коррозионностойкий крепеж и соединительные детали, которые могут использоваться в экстремальных условиях. Продукцию изготавливают из отечественной стали, титана и его сплавов.

https://ria.ru/20250306/detsad-2003406007.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, виталий хоценко, производство