https://ria.ru/20250311/kherson-2004429390.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский 24-й канал. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:54:00+03:00
2025-03-11T23:54:00+03:00
2025-03-11T23:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский 24-й канал."Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы