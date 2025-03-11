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В Казани арестовали водителя такси, въехавшего в остановку с людьми - РИА Новости, 11.03.2025
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16:00 11.03.2025 (обновлено: 16:01 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kazan-2004353595.html
В Казани арестовали водителя такси, въехавшего в остановку с людьми
В Казани арестовали водителя такси, въехавшего в остановку с людьми - РИА Новости, 11.03.2025
В Казани арестовали водителя такси, въехавшего в остановку с людьми
Мировой суд Вахитовского района Казани арестовал на 15 суток водителя такси, въехавшего в остановку с людьми, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:00:00+03:00
2025-03-11T16:01:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Мировой суд Вахитовского района Казани арестовал на 15 суток водителя такси, въехавшего в остановку с людьми, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Вынесено решение об административном наказании в виде ареста на 15 суток по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)", - сказал собеседник агентства. Кроме того, на водителя возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании. МВД по Татарстану ранее сообщило, что, согласно акту освидетельствования, в биологических материалах подозреваемого обнаружены следы амфетамина и марихуаны. По словам задержанного, он употреблял запрещенные вещества более месяца назад. Также МВД сообщало, что 29-летний подозреваемый - житель Казани, официально не трудоустроен. Он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения. По данным МВД, 10 марта водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших - ребенок 12 лет.
https://ria.ru/20250310/kazan-2004138862.html
https://ria.ru/20250310/kazan-2004140971.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани арестовали водителя такси, въехавшего в остановку с людьми

Мировой суд в Казани арестовал водителя такси, въехавшего в остановку с людьми

© Фото : соцсетиМесто ДТП в Казани
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : соцсети
Место ДТП в Казани
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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Мировой суд Вахитовского района Казани арестовал на 15 суток водителя такси, въехавшего в остановку с людьми, за употребление наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Вынесено решение об административном наказании в виде ареста на 15 суток по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, на водителя возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании.
МВД по Татарстану ранее сообщило, что, согласно акту освидетельствования, в биологических материалах подозреваемого обнаружены следы амфетамина и марихуаны. По словам задержанного, он употреблял запрещенные вещества более месяца назад.
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Также МВД сообщало, что 29-летний подозреваемый - житель Казани, официально не трудоустроен. Он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения.
По данным МВД, 10 марта водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших - ребенок 12 лет.
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