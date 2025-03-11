https://ria.ru/20250311/karlson-2004205099.html

Карлсон обвинил Украину в продаже оружия на черном рынке

Карлсон обвинил Украину в продаже оружия на черном рынке - РИА Новости, 11.03.2025

Карлсон обвинил Украину в продаже оружия на черном рынке

Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет обязательство контролировать передаваемую Киеву военную... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:06:00+03:00

2025-03-11T01:06:00+03:00

2025-03-11T01:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет обязательство контролировать передаваемую Киеву военную помощь, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо. "Она (Украина - ред.) продала огромное количество поставленных Америкой и НАТО систем вооружения по всему миру. Сейчас их скупают правительства и вооруженные группы", - сообщил он. По словам Карлсона, отправленное Западом оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан"*, палестинскому движению ХАМАС и другим, что является "невероятно дестабилизирующим". Он также признался, что лично знает покупателей такого оружия, но не может указывать их имена. Карлсон добавил, что считает Украину "самой коррумпированной страной в Европе", уровень коррупции в которой настолько велик, что даже НАТО не хочет его в составе своих членов. "Мы влили миллиарды долларов в довольно высокотехнологичные системы вооружения, в эту страну, и мы не следим за ним. У нас также есть биолаборатории в стране… Мы несем моральное обязательство следить за этим", - подчеркнул Карлсон. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и бывший тогда замглавы польского МВД Мачей Вонсик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002520682.html

https://ria.ru/20250311/ukraina-2004203012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, такер карлсон, владимир путин, сеймур херш, нато, евросоюз, талибан, в мире