https://ria.ru/20250311/kapotnja-2004279170.html
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью - РИА Новости, 11.03.2025
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью
Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:55:00+03:00
2025-03-11T11:55:00+03:00
2025-03-11T11:56:00+03:00
москва
капотня
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной атаки дронов на Москву, сообщает МЧС столиы в Telegram-канале. "В результате обследования мест падения БПЛА после ночной атаки на Москву в районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место оперативно выехали взрывотехники, они провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств. "Жильцов близлежащих домов заранее предупредили о проведении работ, всё прошло штатно", - добавило ведомство. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html
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москва, капотня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Москва, Капотня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью
МЧС: в Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью