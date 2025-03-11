https://ria.ru/20250311/kapotnja-2004279170.html

В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью

В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью - РИА Новости, 11.03.2025

В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью

Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:55:00+03:00

2025-03-11T11:55:00+03:00

2025-03-11T11:56:00+03:00

москва

капотня

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной атаки дронов на Москву, сообщает МЧС столиы в Telegram-канале. "В результате обследования мест падения БПЛА после ночной атаки на Москву в районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место оперативно выехали взрывотехники, они провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств. "Жильцов близлежащих домов заранее предупредили о проведении работ, всё прошло штатно", - добавило ведомство. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html

https://ria.ru/20250311/saldo-2004256319.html

москва

капотня

московская область (подмосковье)

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москва, капотня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия