Рейтинг@Mail.ru
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 11.03.2025 (обновлено: 11:56 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kapotnja-2004279170.html
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью - РИА Новости, 11.03.2025
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью
Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:55:00+03:00
2025-03-11T11:56:00+03:00
москва
капотня
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной атаки дронов на Москву, сообщает МЧС столиы в Telegram-канале. "В результате обследования мест падения БПЛА после ночной атаки на Москву в районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место оперативно выехали взрывотехники, они провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств. "Жильцов близлежащих домов заранее предупредили о проведении работ, всё прошло штатно", - добавило ведомство. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20250311/vsu-2004278048.html
https://ria.ru/20250311/saldo-2004256319.html
москва
капотня
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, капотня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Москва, Капотня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия
В Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью

МЧС: в Капотне нашли обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью обнаружены в столичной Капотне при обследовании мест падения частей беспилотников после ночной атаки дронов на Москву, сообщает МЧС столиы в Telegram-канале.
"В результате обследования мест падения БПЛА после ночной атаки на Москву в районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью", - говорится в сообщении.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Москву
11:51
Уточняется, что на место оперативно выехали взрывотехники, они провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств.
"Жильцов близлежащих домов заранее предупредили о проведении работ, всё прошло штатно", - добавило ведомство.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Сальдо назвал атаку БПЛА на Россию подлой провокацией
10:22
 
МоскваКапотняМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала