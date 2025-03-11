Рейтинг@Mail.ru
В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/kanada-2004383659.html
В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США
В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США - РИА Новости, 11.03.2025
В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США
Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:56:00+03:00
2025-03-11T17:56:00+03:00
в мире
цены на нефть
онтарио
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/69/1517356953_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_439fb16409cc7bef2e76db795b2512b6.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50%. "Мы не отступим. Мы будем непреклонны. Я приношу извинения американскому народу за то, что президент Трамп решил провести ничем не спровоцированную атаку на нашу страну, на семьи, на рабочие места, и это неприемлемо. Давайте работать вместе. Давайте сядем за стол переговоров, если у него есть вопросы, и разберемся с этим", – заявил Форд в эфире телеканала MSNBC. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий тем, что Форд повысил стоимость электричества для трех американских штатов после введения ограничений со стороны Вашингтона.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003763921.html
онтарио
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/69/1517356953_150:0:2285:1601_1920x0_80_0_0_20d479442fd99c093b2ec4282c4fd719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, онтарио, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада
В мире, Цены на нефть, Онтарио, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада
В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США

Глава провинции Онтарио Форд: Канада не отступится перед новыми санкциями США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50%.
«
"Мы не отступим. Мы будем непреклонны. Я приношу извинения американскому народу за то, что президент Трамп решил провести ничем не спровоцированную атаку на нашу страну, на семьи, на рабочие места, и это неприемлемо. Давайте работать вместе. Давайте сядем за стол переговоров, если у него есть вопросы, и разберемся с этим", – заявил Форд в эфире телеканала MSNBC.
Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий тем, что Форд повысил стоимость электричества для трех американских штатов после введения ограничений со стороны Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров
8 марта, 06:01
 
В миреЦены на нефтьОнтариоСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала