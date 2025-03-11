В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США
Глава провинции Онтарио Форд: Канада не отступится перед новыми санкциями США
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50%.
«
"Мы не отступим. Мы будем непреклонны. Я приношу извинения американскому народу за то, что президент Трамп решил провести ничем не спровоцированную атаку на нашу страну, на семьи, на рабочие места, и это неприемлемо. Давайте работать вместе. Давайте сядем за стол переговоров, если у него есть вопросы, и разберемся с этим", – заявил Форд в эфире телеканала MSNBC.
Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий тем, что Форд повысил стоимость электричества для трех американских штатов после введения ограничений со стороны Вашингтона.
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров
8 марта, 06:01