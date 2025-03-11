https://ria.ru/20250311/kanada-2004383659.html

В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США

В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США - РИА Новости, 11.03.2025

В Канаде заявили, что не отступят перед пошлинами США

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:56:00+03:00

2025-03-11T17:56:00+03:00

2025-03-11T17:56:00+03:00

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канада

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50%. "Мы не отступим. Мы будем непреклонны. Я приношу извинения американскому народу за то, что президент Трамп решил провести ничем не спровоцированную атаку на нашу страну, на семьи, на рабочие места, и это неприемлемо. Давайте работать вместе. Давайте сядем за стол переговоров, если у него есть вопросы, и разберемся с этим", – заявил Форд в эфире телеканала MSNBC. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий тем, что Форд повысил стоимость электричества для трех американских штатов после введения ограничений со стороны Вашингтона.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003763921.html

онтарио

сша

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, онтарио, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада