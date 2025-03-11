https://ria.ru/20250311/kanada-2004370705.html

Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин

Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США для полного урегулирования вопроса о взаимных торговых пошлинах. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:12:00+03:00

2025-03-11T17:12:00+03:00

2025-03-11T17:33:00+03:00

в мире

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

канада

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США для полного урегулирования вопроса о взаимных торговых пошлинах."Единственное, что имеет смысл, - это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут в большей безопасности, как в военном, так и в других отношениях, чем когда-либо прежде, больше не будет проблем с северной границей, а самая великая и могущественная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной ее частью. Искусственная линия разграничения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире — и ваш замечательный национальный гимн будет по-прежнему звучать, но будет символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20250311/poshliny-2004369905.html

канада

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в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, сша, дональд трамп