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Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин - РИА Новости, 11.03.2025
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17:12 11.03.2025 (обновлено: 17:33 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/kanada-2004370705.html
Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин
Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США для полного урегулирования вопроса о взаимных торговых пошлинах. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:12:00+03:00
2025-03-11T17:33:00+03:00
в мире
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
канада
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США для полного урегулирования вопроса о взаимных торговых пошлинах."Единственное, что имеет смысл, - это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут в большей безопасности, как в военном, так и в других отношениях, чем когда-либо прежде, больше не будет проблем с северной границей, а самая великая и могущественная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной ее частью. Искусственная линия разграничения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире — и ваш замечательный национальный гимн будет по-прежнему звучать, но будет символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20250311/poshliny-2004369905.html
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в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, сша, дональд трамп
В мире, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада, США, Дональд Трамп
Трамп предложил Канаде условия для полного решения вопроса пошлин

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса пошлин

© AP Photo / Win McNameeДональда Трампа
Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США для полного урегулирования вопроса о взаимных торговых пошлинах.
"Единственное, что имеет смысл, - это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут в большей безопасности, как в военном, так и в других отношениях, чем когда-либо прежде, больше не будет проблем с северной границей, а самая великая и могущественная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной ее частью. Искусственная линия разграничения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире — и ваш замечательный национальный гимн будет по-прежнему звучать, но будет символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Вчера, 17:07
 
В миреВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыКанадаСШАДональд Трамп
 
 
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