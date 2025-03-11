https://ria.ru/20250311/kamchatka-2004239737.html

На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки

На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки - РИА Новости, 11.03.2025

На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки

Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:26:00+03:00

2025-03-11T09:26:00+03:00

2025-03-11T09:26:00+03:00

происшествия

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий подростков (ч.2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, 7 марта группа подростков, находясь у дома по улице Бохняка, организовала и осуществила драку нескольких подростков, в результате которой девочке 2011 года рождения причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь. По результатам расследования также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. Отмечается, что ход расследования находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)