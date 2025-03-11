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На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки - РИА Новости, 11.03.2025
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки
Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:26:00+03:00
2025-03-11T09:26:00+03:00
2025-03-11T09:26:00+03:00
происшествия
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петропавловск-камчатский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий подростков (ч.2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, 7 марта группа подростков, находясь у дома по улице Бохняка, организовала и осуществила драку нескольких подростков, в результате которой девочке 2011 года рождения причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь. По результатам расследования также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. Отмечается, что ход расследования находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html
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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки
СК возбудил дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском