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На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки - РИА Новости, 11.03.2025
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09:26 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/kamchatka-2004239737.html
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки - РИА Новости, 11.03.2025
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки
Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:26:00+03:00
2025-03-11T09:26:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий подростков (ч.2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, 7 марта группа подростков, находясь у дома по улице Бохняка, организовала и осуществила драку нескольких подростков, в результате которой девочке 2011 года рождения причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь. По результатам расследования также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. Отмечается, что ход расследования находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.
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россия
камчатский край
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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке возбудили дело после избиения подростками девочки

СК возбудил дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий подростков (ч.2 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, 7 марта группа подростков, находясь у дома по улице Бохняка, организовала и осуществила драку нескольких подростков, в результате которой девочке 2011 года рождения причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь. По результатам расследования также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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