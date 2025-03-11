https://ria.ru/20250311/kakao-2004367533.html

Эксперты спрогнозировали конец дефицита какао-бобов в мире в 2025 году

Эксперты спрогнозировали конец дефицита какао-бобов в мире в 2025 году - РИА Новости, 11.03.2025

Эксперты спрогнозировали конец дефицита какао-бобов в мире в 2025 году

Дефицит какао-бобов в мире, длившийся последние несколько лет, закончится в 2025 году, следует из отчета Международной организации по какао. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:50:00+03:00

2025-03-11T16:50:00+03:00

2025-03-11T16:56:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/62/1529366237_50:0:1870:1024_1920x0_80_0_0_e46e05c18f792f496ea596d6daeee5e6.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дефицит какао-бобов в мире, длившийся последние несколько лет, закончится в 2025 году, следует из отчета Международной организации по какао. Как ожидается, производство какао-бобов по итогам текущего сельскохозяйственного года, который завершится в сентябре 2025 года, составит 4,84 миллиона тонн, увеличившись за год на 7,8%. При этом переработано будет только 4,65 миллиона тонн, что на 4,8% меньше показателя годом ранее. Таким образом, отрасль впервые с 2021-2022 сельскохозяйственного года получит профицит в 142 тысячи тонн, в результате запасы сырья вырастут на 11% - до 1,5 миллиона тонн. Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьем в мире - цены на него за год выросли на 181%. При этом в текущем году на фоне улучшения показателей отрасли стоимость этого продукта стала снижаться - с начала года уже на 28%, до 8,3 тысячи долларов за тонну.

https://ria.ru/20250112/shokolad-1993314420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика